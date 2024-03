Primeira pílula anticoncepcional de venda livre nos EUA começa a ser enviada às lojas

A primeira pílula anticoncepcional de venda livre estará disponível nas lojas dos EUA no final deste mês, permitindo que mulheres e adolescentes comprem medicamentos contraceptivos com a mesma facilidade com que compram aspirina.

O fabricante Perrigo disse nesta segunda-feira, 4, que começou a enviar o medicamento Opill para grandes varejistas e farmácias. Um suprimento para um mês custará cerca de US$ 20 e um suprimento para três meses custará cerca de US$ 50, de acordo com o preço de varejo sugerido pela empresa. Também será vendido online.



O lançamento tem sido acompanhado de perto desde julho passado, quando a Food and Drug Administration disse que o Opill de uso diário poderia ser vendido sem receita médica. A Perrigo, com sede na Irlanda, observou que não haverá restrições de idade nas vendas, semelhante a outros medicamentos vendidos sem receita médica.

Opill é uma classe mais antiga de contraceptivos, às vezes chamada de minipílulas, que contém um único hormônio sintético, a progestina, e geralmente apresenta menos efeitos colaterais do que as pílulas combinadas mais populares de estrogênio e progesterona.

O lançamento dá às mulheres norte-americanas outra opção de controle de natalidade em meio às batalhas legais e políticas sobre a saúde reprodutiva, incluindo a reversão do caso Roe v. Wade, que derrubou o acesso ao aborto nos EUA. . E os grupos anti-aborto têm geralmente enfatizado que não se opõem aos contraceptivos para prevenir a gravidez.

As pílulas anticoncepcionais estão disponíveis sem receita médica em grande parte da América do Sul, Ásia e África.

A aprovação do medicamento ocorreu apesar de algumas preocupações dos cientistas da FDA sobre os resultados da empresa, incluindo se as mulheres com certas condições médicas compreenderiam que não deveriam tomar o medicamento.



Fonte: Associated Press.