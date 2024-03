Alerta de tempestade de inverno é emitido para 6 estados

Alertas de tempestade de inverno estão em vigor em partes de seis estados. O clima instável no oeste deve trazer fortes nevascas adicionais após um dilúvio no fim de semana.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu alertas para Califórnia, Colorado, Dakota do Norte, Oregon, Utah e Wyoming, alertando sobre condições de viagem traiçoeiras e ventos fortes que podem derrubar galhos de árvores em alguns lugares.

Em sua última previsão, o NWS disse que uma corrente de jato energética do Oceano Pacífico e a chegada de outra frente manteriam o clima invernal no norte da Costa Oeste nos próximos dias.



“A umidade que se espalha para o interior ajudará a aumentar a queda de neve em partes do norte da Grande Bacia na segunda-feira e também no norte das Montanhas Rochosas na terça-feira, especialmente no sul de Idaho e no oeste do Wyoming.”



A agência meteorológica acrescentou que, embora grande parte da neve fique limitada às áreas montanhosas, partes do sul do Oregon provavelmente verão alguns centímetros de neve no vale.



Uma poderosa tempestade de inverno vinda do Oceano Pacífico trouxe mais de 3,6 metros de neve para a cordilheira de Sierra Nevada, bem como vários metros de neve e condições de nevasca para regiões de maior altitude dos estados vizinhos.

Outra tempestade de inverno atingiu a costa no início da semana, antes de passar para a Intermountain West, trazendo intensa nevasca de Utah ao Wyoming e Colorado.



No norte da Califórnia, são esperados até 28 centímetros de neve e ventos com rajadas de até 80 quilômetros por hora. As montanhas de Sierra Nevada deverão receber até mais 23 centímetros de neve ao norte da I-80.



Até 10 centímetros de neve devem cair nas montanhas Central e Uinta, em Utah. No noroeste e centro do Colorado, está prevista uma queda de neve de até 20 centímetros, com ventos de até 64 quilômetros por hora causando áreas de neve com vento.



O NWS disse que a frente climática também traria fortes chuvas locais na costa noroeste do Pacífico para a Califórnia.