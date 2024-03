Brasileiro é acusado de traficar 12 mil munições dos EUA para o Brasil

Um brasileiro foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por contrabandear munição de Richmond, na Califórnia, para o Brasil sem licença de exportação.

Edijalma De Souza Ferreira, de 46 anos, é acusado de desviar cerca de 12 mil cartuchos de munição em dois carregamentos de contêineres que foram exportados do Porto de Oakland em 2021. As encomendas eram identificadas como "mudança de pessoa física", segundo o Departamento.



A prisão de Ferreira se deu no âmbito da Operação Golden Gate, deflagrada pela Polícia Federal, pela Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations - HSI) e a Agência de Aduanas e Proteção de Fronteiras (Customs and Border Protection - CBP) dos Estados Unidos, na manhã de quinta-feira, 29, em combate ao tráfico internacional de munições.

A acusação, apresentada em 27 de fevereiro, alega que Ferreira contrabandeou milhares de cartuchos de munição usando dois carregamentos de contêineres em 2021 sem licença de exportação.

“A exportação da munição era contrária à Lei de Reforma do Controle de Exportação e aos regulamentos associados”, disse o DOJ. “A acusação acusa Ferreira de crime de violação.”



Segundo a Polícia Federal, sete mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Goiânia/GO e Trindade/GO e um mandado de busca e outro de prisão, na cidade de São Francisco, onde estava Ferreira.

De acordo com a investigação, em setembro de 2021, durante fiscalização da Receita Federal no Porto de Santos/SP, mais de 12 mil munições de uso restrito foram encontradas em um contêiner proveniente dos Estados Unidos, destinado a um morador de Goiânia/GO (munições adquiridas nos Estados Unidos, acompanhadas de notas fiscais de compra emitidas naquele país, em nome de moradores de Goiás).

A partir dessa apreensão, a PF e a HSI identificaram que dezenas de outros contêineres, provenientes dos Estados Unidos, também destinados a moradores de Goiás, que adotaram o mesmo padrão de remessa nos meses seguintes.

Munições de arma de fogo são produtos controlados e sua importação para o Brasil depende de prévia autorização do Exército Brasileiro. Apesar de terem sido adquiridas legalmente no exterior, as munições foram enviadas de forma clandestina ao Brasil, em contêineres com conteúdo autodeclarado como “mudança de pessoa física”, sem a prévia autorização do Exército Brasileiro e sem comunicação do transporte às autoridades norte-americanas e brasileiras.

De acordo com a delegada da Polícia Federal, Aline Carvalho Miranda, ao O Globo Edijalma é goiano e estava em situação ilegal nos EUA. Em 2008, inclusive, ele já havia sido deportado dos Estados Unidos e atualmente atuava em uma empresa de logística naquele país.



As autoridades o prenderam em 29 de fevereiro e ele compareceu no mesmo dia ao tribunal em Oakland, sendo libertado sob fiança. Sua próxima aparição está marcada para 6 de março. Ferreira pode pegar até 10 anos de prisão e multa de US$ 250 mil.



Veja aqui o comunicado sobre a prisão.