Nikki Haley desiste da pré-candidatura e libera caminho para Trump

Nikki Haley, ex-embaixadora da ONU e governadora da Carolina do Sul, suspendeu sua campanha presidencial, deixando Donald Trump sem grandes oponentes em seu caminho para se tornar o candidato republicano em 2024.



“Eu disse que queria que as vozes dos americanos fossem ouvidas. Eu fiz isso. Não me arrependo”, disse Haley na manhã desta quarta-feira, 6. “E embora não seja mais candidata, não deixarei de usar minha voz para defender as coisas em que acredito.”



Haley também parabenizou Trump por provavelmente se tornar o candidato republicano e disse que lhe desejava boa sorte, mas não chegou a apoiá-lo, em vez disso instou-o a ganhar o apoio dos republicanos e dos eleitores independentes que a apoiaram.

“Sempre fui uma republicana conservadora e sempre apoiei o candidato republicano”, disse Haley. “Mas nesta questão, como fez em tantas outras, Margaret Thatcher deu alguns bons conselhos quando disse, entre aspas, ‘Nunca siga apenas a multidão. Sempre decida por si mesmo.’ Cabe agora a Donald Trump ganhar os votos daqueles em nosso partido e fora dele que não o apoiaram, e espero que ele faça isso.”

Única mulher na corrida republicana e última grande rival republicana de Trump, Haley fez campanha com base na sua experiência em política externa e no apelo às eleições gerais, apresentando a sua candidatura como uma mudança geracional que poderia trazer mais eleitores para o grupo republicano. Ela foi a primeira candidata a anunciar um desafio a Trump e sobreviveu a um grande campo de rivais que eram vistos como oponentes mais viáveis para se tornar a candidata final entre ele e a nomeação, mas a sua mensagem teve dificuldade em apelar a uma base que apoia esmagadoramente o Antigo presidente.



Embora Haley tenha ficado aquém de Trump em todas as disputas de indicação, exceto duas, as pesquisas mostraram sua força entre as mulheres suburbanas e os independentes – grupos-chave nas eleições gerais. Haley, ao longo de sua campanha, destacou repetidamente que hipotéticas pesquisas de confronto direto mostravam seu líder, o presidente Biden, por uma margem significativa, em grande parte devido a esses eleitores.

Haley permaneceu na disputa até a Superterça, quando 15 estados votaram e Trump obteve vitórias esmagadoras na maioria das disputas. Suas únicas vitórias durante a temporada das primárias ocorreram em DC, onde ela derrotou Trump com folga, e em Vermont, onde obteve sua segunda vitória por pouco. Mas a votação de terça-feira solidificou ainda mais a liderança de Trump na corrida.