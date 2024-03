Estados Unidos doam óculos de visão noturna e computadores ao Brasil

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília anunciou na segunda-feira, 4, a doação de 30 óculos de visão noturna e 44 computadores portáteis ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). A intenção, segundo a representação dos EUA no país, é "apoiar os esforços do Ibama na proteção ambiental no Brasil".

"Os óculos serão utilizados pelo Grupo de Fiscalização Especializada (GEF), enquanto os computadores vão impulsionar atividades de inspeção ambiental remota, empregando geotecnologias avançadas, como imagens de satélite e bancos de dados espaciais", informou a embaixada, em nota.

"Essa tecnologia irá fortalecer a capacidade do Ibama de combater atividades ilegais que degradam o meio ambiente", disse a embaixadora dos EUA, Elizabeth Frawley Bagley. "Ao fornecer esses equipamentos, estamos demonstrando nosso compromisso de trabalhar em parceria para apoiar o Brasil na proteção dos seus recursos naturais para as gerações futuras".

A cerimônia de doação contou com a presença da embaixadora Bagley, do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, e de representantes americanos no Brasil.