EUA retiram parte dos funcionários da embaixada no Haiti

Os Estados Unidos retiraram parte dos funcionários de sua embaixada em Porto Príncipe, a capital do Haiti, por conta dos conflitos que acontecem na região.



A capital enfrenta uma grave crise de segurança após uma espiral de violência desencadeada por gangues armadas em confronto com a polícia.



A situação humanitária da cidade está cada vez mais precária e, diante da situação de caos, alguns moradores assumiram a administração pública com a esperança de encontrar refúgio.



Seguindo a decisão dos EUA, a União Europeia também anunciou, nesta segunda-feira, 11, que evacuou o seu pessoal do Haiti.



“Removemos os funcionários da UE do Haiti”, disse Peter Stano, porta-voz da divisão diplomática da Comissão Europeia, o braço Executivo do bloco, nesta segunda-feira. Segundo o porta-voz, a UE está “extremamente preocupada” com a situação no Haiti.



“Em resposta à dramática deterioração da situação, tomamos a decisão de reduzir as nossas atividades no terreno e transferimos o pessoal da delegação da UE em Porto Príncipe para um local mais seguro, fora do país”, disse Stano.



No domingo, após a escalada da violência no País, os Estados Unidos anunciaram a retirada dos seus funcionários do corpo diplomático na região.

A Comunidade do Caribe (Caricom) convocou uma reunião de emergência na Jamaica para discutir a grave situação no Haiti. Convites para essa reunião foram enviados à França, ao Canadá e à ONU.



O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, também viajará para o local. A informação foi confirmada pelo Departamento de Estado do país.



Fonte: AFP.