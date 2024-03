Dollar Tree registra prejuízo e fechará quase 1.000 lojas nos EUA

A Dollar Tree fechará quase 1.000 lojas nos Estados Unidos e sofrerá um prejuízo surpreendente no quarto trimestre por ter assumido uma despesa de depreciação de ágio de US$ 1,07 bilhão. As ações da empresa caíram 15% antes do sino de abertura nesta quarta-feira, 13.

A Dollar Tree planeja fechar cerca de 600 lojas Family Dollar no primeiro semestre deste ano e 370 lojas Family Dollar e 30 Dollar Tree nos próximos anos.



A Dollar Tree adquiriu a Family Dollar por mais de US$ 8 bilhões há quase uma década, após uma guerra de ofertas com a rival Dollar General, mas teve dificuldade em absorver a rede.

“Este abate dramático é o golpe de misericórdia na aquisição um tanto fracassada da rede Family Dollar, que só causou problemas à Dollar Tree desde que foi concluída em 2015”, escreveu Neil Saunders, diretor administrativo da GlobalData. “Basicamente, quase dez anos depois, a Dollar Tree ainda está vasculhando a bagunça que herdou e não foi capaz de reverter completamente”, disse Saunders.

Saunders disse em um comunicado por e-mail que quase 12% das lojas Family Dollar atuais fecharão nos próximos três anos.

Nos três meses encerrados em 3 de fevereiro, a Dollar Tree perdeu US$ 1,71 bilhão, ou US$ 7,85 por ação. Um ano antes, a empresa de Chesapeake, Virgínia, lucrou US$ 452,2 milhões, ou US$ 2,04 por ação.

Excluindo certos itens, o lucro foi de US$ 2,55 por ação, o que ainda fica aquém do lucro por ação de US$ 2,67 esperado em Wall Street, de acordo com uma pesquisa da Zacks Investment Research.

A receita subiu de US$ 7,72 bilhões para US$ 8,64 bilhões, um pouco abaixo da estimativa de Wall Street de US$ 8,67 bilhões.

A Dollar Tree tem atraído consumidores que foram atingidos pela inflação enquanto buscam cortar gastos. Durante o trimestre, as vendas nas lojas Dollar Tree abertas há pelo menos um ano aumentaram 6,3%, com o tráfego aumentando 7,1%. Enquanto mais compradores iam às lojas, eles acompanhavam de perto quanto gastavam, com o ticket médio caindo 0,7%.

Na Family Dollar, as vendas nas lojas abertas há pelo menos um ano caíram 1,2%. O tráfego cresceu 0,7%, mas o ticket médio caiu 2%.

Para o ano fiscal de 2024, a Dollar Tree prevê ganhos entre US$ 6,70 e US$ 7,30 por ação. A receita é esperada entre US$ 31 bilhões e US$ 32 bilhões.

Analistas consultados pela FactSet esperam lucros anuais de US$ 7,04 sobre receitas de US$ 31,68 bilhões.

A Dollar Tree espera lucros no primeiro trimestre de US$ 1,33 a US$ 1,48 por ação, sobre receitas na faixa de US$ 7,6 bilhões a US$ 7,9 bilhões. A Wall Street prevê lucros no primeiro trimestre de US$ 1,70 sobre receitas de US$ 7,68 bilhões.

Fonte: Associated Press.