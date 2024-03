Alerta de congelamento chega a 25 milhões de pessoas no sudeste dos EUA

Quase 25 milhões de pessoas no sudeste dos Estados Unidos ficaram sob alerta de congelamento emitido pelos escritórios locais do Serviço Meteorológico Nacional dos EUA.

O aviso entrou em vigor na noite de segunda-feira ,18, e foi até a manhã desta terça-feira , 19, em uma região que se estende do estado do Texas à Carolina do Norte. Alertas e avisos de geada também foram emitidos mais ao sul, em partes da Louisiana, Mississippi, Alabama e Geórgia.



As temperaturas frias foram estabilizadas na camada norte durante toda a semana, e esta terça-feira será mais um dia em que não se espera que as altas temperaturas ultrapassem os 30 graus Farenheit em cidades como Marquette, em Michigan, a Burlington, em Vermont.



O Serviço Meteorológico Nacional disse que o ar frio que flui sobre as águas relativamente quentes dos Grandes Lagos será o culpado pelo surgimento da neve com efeito de lago e será ainda mais intensificado à medida que um sistema de baixa pressão cruzar do Canadá para o Maine nos próximos dias.



A onda de frio é causada por um sistema de tempestades em rápido movimento que varrerá a camada norte do país esta semana e poderá trazer o acúmulo de neve para as principais cidades da região, como Minneapolis, Chicago e Green Bay, em Wisconsin – bem a tempo para o início da primavera.

A primavera chega oficialmente na terça à noite, mas com o ar frio entrando nos EUA vindo do Canadá esta semana – gerando alertas de congelamento em 11 estados do Sul – a adição desta tempestade rápida originada do noroeste do Pacífico pode trazer o clima de inverno para a camada norte e fazer com que pareça o meio do inverno.



Danos à colheita



Abaixo do normal para esta época do ano, Atlanta, Charlotte e Birmingham, Alabama, registraram temperaturas entre -6°C e –1°C, representando um risco para as colheitas.



“As condições de geada e congelamento matarão plantações e outras vegetações sensíveis e possivelmente vão danificar tubulações externas desprotegidas”, alerta o escritório do NWS em Peachtree City, na Geórgia.

Entre as medidas recomendadas para contornar a situação é, se possível, levar as plantas para casa, ou então cobri-las.

Entretanto, proteger a colheita pode ser um pouco mais difícil.

Frutas e árvores florescem há algumas semanas, com o fim do inverno mais quente já registrado nos Estados Unidos. Um inverno excepcionalmente quente envia sinais inoportunos para que as plantas e alimentos comecem a brotar mais cedo.

Quando ocorre uma geada oportuna em março, elas ficam expostas e desprotegidas, colocando-as em risco de danos causados pela geada e congelamento.

Os agricultores precisam usar lonas, irrigação e grandes ventiladores para cobrir as produções tanto quanto possível, a fim de evitar danos.

Essa onda de frio fará com que as cidades do Centro-Oeste, Sul e Costa Leste dos EUA experimentem temperaturas mais típicas de janeiro e fevereiro do que as normalmente sentidas no início de março.

St. Louis pode ter oscilação de mais de 6 graus Celsius, indo de 15°C no sábado (16) para 4°C nesta segunda-feira (18). A temperatura de Atlanta pode cair até 10 graus Celsius de sábado para esta segunda-feira: de 21°C para cerca de 10°C.

Essas temperaturas podem não ser congelantes, mas em algumas partes do sul são mais típicas do meio do inverno.

Memphis, Tennessee, e Huntsville, Alabama, estão previstos para máxima de 10°C nesta segunda-feira, temperaturas típicas de meados de janeiro.

A temperatura máxima na Filadélfia nesta terça-feira deverá ser de 7°C, a máxima média em 19 de fevereiro.



Fonte: CNN.