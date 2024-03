Mãe é condenada à prisão perpétua em Ohio por deixar filha de 1 ano sozinha para férias

Uma mãe de Ohio, cuja filha de 16 meses morreu depois de ser deixada sozinha em casa em um cercadinho por 10 dias no verão passado, enquanto ela saía de férias, foi condenada na segunda-feira, 18, à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional.

Kristel Candelario, 32, confessou-se culpada no mês passado de homicídio qualificado e risco de criança como parte de um acordo judicial com os promotores do condado de Cuyahoga, que rejeitaram duas acusações de homicídio e uma acusação de agressão criminosa.



As autoridades disseram que Candelario deixou sua filha, Jailyn, em sua casa em Cleveland quando ela saiu de férias para Detroit e Porto Rico em junho de 2023. Quando ela voltou, 10 dias depois, descobriu que a menina não estava respirando no cercadinho e ligou para o 911. Os socorristas descobriram que a criança estava "extremamente desidratada" e a declararam morta logo após sua chegada.

Uma autópsia realizada pelo consultório médico legista do condado de Cuyahoga determinou que a criança morreu de fome e desidratação grave.

O juiz do Tribunal de Apelações Comuns do condado, Brendan Sheehan, disse a Candelario que ela cometeu "a traição definitiva" ao deixar sua filha sozinha, sem comida.

“Assim como você não deixou Jailyn sair de seu confinamento, você também deveria passar o resto de sua vida em uma cela sem liberdade”, disse Sheehan. "A única diferença será que a prisão irá pelo menos alimentá-lo e dar-lhe o líquido que você negou a ela."

Candelario, que tem lutado contra a depressão e problemas de saúde mental relacionados, disse que orava diariamente por perdão.

“Sinto muita dor em relação à perda do meu bebê, Jailyn”, disse ela. “Estou extremamente magoado com tudo o que aconteceu. Não estou tentando justificar minhas ações, mas ninguém sabia o quanto eu estava sofrendo e o que estava passando... Deus e minha filha me perdoaram”.



Fonte: CBS News.