Tiros não intencionais por crianças mataram cerca de 157 pessoas em 2023

Pelo menos 157 pessoas morreram e 270 ficaram feridas no ano passado em tiroteios não intencionais cometidos por crianças, de acordo com Everytown, um grupo de defesa da segurança com armas de fogo.

As crianças que puxaram o gatilho eram, na maioria das vezes, adolescentes de 14 a 17 anos ou crianças de 5 anos ou menos, de acordo com dados de Everytown, compilados a partir de reportagens da mídia. Aproximadamente metade dos incidentes envolveu crianças que atiraram em si mesmas. Na outra metade, outra pessoa foi ferida ou morta - geralmente outra criança.

"A vítima geralmente é um irmão, um primo ou um amigo", disse Sarah Burd-Sharps, diretora sênior de pesquisa da Everytown. Leia mais no gazetanews.com