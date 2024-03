Astrônomo amador brasileiro será um dos embaixadores da NASA para o eclipse solar

Em 8 de abril de 2024, um eclipse solar total cruzará os Estados Unidos. Eduardo Baldaci é o único astrônomo amador brasileiro que será um dos embaixadores da NASA para o eclipse solar total na Flórida.

Baldaci, junto com outros embaixadores voluntários, está encarregado de incluir imigrantes brasileiros nesta experiência e está distribuindo óculos especiais para quem se inscrever. Ele também vai acompanhar quem quiser ver o fenômeno direto sede da YMCA em Titusville (FL).

Inscrição

Serão distribuídos 400 óculos especiais para as pessoas previamente inscritas para participarem do evento. O astrônomo aconselha que as pessoas consigam os óculos especiais para eclipses o quanto antes pelo site específico do fenômeno.

"Oferecemos várias opções seguras com certificação ISO para visualizadores de óculos para eclipses em greatamericaneclipse.com/eclipse-viewing, incluindo aquelas que podem ser usadas com óculos normais.

Ao Gazeta News, ele forneceu as informações básicas sobre o fenômeno e explicou que o caminho da totalidade do eclipse nos EUA será do Texas ao Maine.