Nova rodada do perdão de dívida estudantil pode chegar a 380 mil pessoas

A partir da próxima semana, mais 380 mil estudantes terão sua dívida perdoada pelo governo Biden. Ao todo, quase 4 milhões de pessoas terão seus empréstimos estudantis liquidados pelo atual presidente.



O cancelamento do empréstimo acontecerá dentro de dois anos, desde que os mutuários continuem a cumprir os requisitos do programa de perdão de empréstimos de serviço público, afirma o governo.



“Ouvi inúmeras pessoas me dizerem que aliviar o fardo de suas dívidas de empréstimos estudantis lhes permitirá sustentar a si mesmos e a suas famílias, comprar sua primeira casa, iniciar um pequeno negócio e seguir em frente com os planos de vida que traçaram. colocado em espera", diz o e-mail de Biden, em um rascunho revisado pela CNBC.



A Suprema Corte derrubou em junho passado o plano do presidente de conceder perdão de empréstimos estudantis a até 40 milhões de americanos. Desde então, a sua administração tem tentado cancelar a dívida de várias outras formas, utilizando a autoridade existente. Fê-lo principalmente através da revisão dos programas de alívio de empréstimos existentes que, historicamente, eram de difícil acesso.



Como resultado, desde que Biden foi eleito, a sua administração já liquidou as dívidas educativas de quase 4 milhões de pessoas, totalizando 143,6 mil milhões de dólares em alívio.

Aqueles que não se qualificaram para essa ajuda provavelmente estão se perguntando: “Quando chegará a minha vez?”



Inscritos em programas de empréstimos



"Se você não estiver inscrito em um programa que leve ao perdão de empréstimos estudantis, poderá encontrar "ótimas informações" no site do Departamento de Educação dos EUA, Studentaid.gov, sobre as diferentes oportunidades, disse Betsy Mayotte, presidente do The Institute of Student Consultores de empréstimos, uma organização sem fins lucrativos.

Mayotte disse que os estudantes devem “ler tudo. Eles também podem entrar em contato com seu gestor de crédito para falar sobre sua elegibilidade potencial e as etapas que podem ser necessárias para se qualificar”.



Duas das vias mais populares de cancelamento de dívidas são o programa de perdão de empréstimos para serviços públicos, que leva a um jubileu da dívida após uma década de pagamentos para trabalhadores qualificados, e os planos de reembolso baseados em rendimentos. Esses planos, que limitam a fatura mensal do mutuário a uma parte do seu rendimento discricionário, levam ao cancelamento da dívida após 10 a 25 anos de pagamentos. Atualmente existem quatro planos diferentes, cada um com regras diferentes.



Grande parte do alívio que a administração Biden proporcionou até agora tem sido através de soluções para estes dois programas.



Mas também existem “mais de 100 outros programas de perdão para explorar”, disse Mayotte. “Muitos são oferecidos por estados que procuram incentivar certos tipos de emprego, como cuidados de saúde e defensores públicos”, disse ela.



O site de Mayotte, FreeStudentLoanAdvice.org, possui um banco de dados desses programas, disse ela.

Se um mutuário acreditar que há um problema com sua contagem de pagamentos, ele pode conversar com seu gestor de empréstimos ou enviar uma reclamação ao Federal Student Aid,



Depois que a Suprema Corte bloqueou o amplo plano de perdão de empréstimos estudantis do presidente Joe Biden, a sua administração começou a trabalhar num plano de ajuda revisto. A administração poderia lançar esse programa “Plano B” antes de Novembro, e até 10 milhões de pessoas poderiam beneficiar, de acordo com uma estimativa.



Fonte: NBC.