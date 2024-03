Jackpot da Powerball chega a US$ 800 milhões (R$ 3,729 bilhões)

O jackpot da Powerball atingiu cerca de US$ 800 milhões (R$ 3,729 bilhões), um dos maiores de sua história. Já o sorteio da Mega Millions será terça-feira, 26, com US$ 1,1 bilhão ((R$ 5,480 bilhões) em disputa.

Não houve vencedores no sorteio de sábado, 23. Os números sorteados no sábado foram 6, 23, 51, 25, 34 e 3 e a Powerball foi 4.



Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sábados. Os bilhetes para jogar custam US$ 2 cada.

As probabilidades do jogo permanecem em 1 em 292,2 milhões, independentemente do tamanho do jackpot e do número de pessoas que compram bilhetes. Essas probabilidades significam que existem 292,2 milhões de combinações de números possíveis.

O próximo sorteio está marcado para esta segunda-feira à noite e será o sexto maior da história do jogo, caso haja vencedor. O sortudo poderá sair com US$ 384,8 milhões em dinheiro ou ter a opção de receber cerca de US$ 800 milhões em pagamentos anuais por 30 anos – isso antes de descontar os impostos, de acordo com a Powerball.





Já o sorteio da Mega Millions de terça-feira, 26, conta com US$ 1,1 bilhão em disputa. A loteria ultrapassou a marca de um bilhão de dólares depois que não houve vencedores do grande prêmio no sorteio de sexta-feira, 22.



Se o jackpot for ganho na terça-feira, será o quinto maior prêmio da história do jogo, segundo a Mega Millions.







Segundo as regras da Powerball, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar. Pessoas no Brasil ou em qualquer outro lugar podem apostar pela internet pelo site TheLotter e participar dos sorteios com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar que qualquer outra pessoa que comprou seus bilhetes em uma loja física nos EUA.



O apostador que ganhar prêmios inferiores a 200.000 dólares pode receber o dinheiro depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Powerball, a TheLotter arcará com todas as despesas da viagem para que o ganhador possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA.