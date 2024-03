Cidades dos EUA pagam até US$ 15 mil para atrair novos moradores

Para atrair novos moradores e ampliar sua força de trabalho ativa, algumas pequenas cidades dos Estados Unidos estão oferecendo pacotes de realocação.



Também conhecidos como programas de incentivo à realocação de trabalhadores, essas cenouras em dinheiro estão disponíveis em todo o país, mas compartilham a mesma premissa geral: atrair trabalhadores que tenham flexibilidade geográfica com incentivos financeiros e outras vantagens, como inscrições gratuitas em academias, instalações de co-working e até jantares. com o prefeito. Algumas das ofertas mais lucrativas atingiram cinco dígitos e algumas também oferecem incentivos ao comprador de uma casa.



De acordo com MakeMyMove.com, um mercado online que conecta trabalhadores remotos a locais que fazem ofertas nos EUA, o número de cidades que oferecem tais incentivos mais que dobrou nos últimos anos. A pandemia provocou uma mudança sísmica na cultura de trabalho e, em 2023, mais de 50 mil pessoas candidataram-se a programas em todo o país através da plataforma.



Alguns programas de incentivo aos trabalhadores terminaram, de fato, por completo, como o programa Life Works Here – lançado em Novembro de 2020 – que atraiu trabalhadores remotos da tecnologia para o noroeste do Arkansas com 10.000 dólares e uma bicicleta grátis. E depois de cinco anos, Vermont concluiu o seu programa de incentivo à relocalização em 2023, que inicialmente pagava até 10.000 dólares a trabalhadores qualificados.



No entanto, ainda existem muitos programas ativos que aceitam inscrições, alguns com ofertas generosas e muitas vantagens extras.



Tulsa, Oklahoma



Quando foi lançado em 2018, o Tulsa Remote tornou-se o primeiro programa desse tipo, oferecendo a trabalhadores e empreendedores remotos US$ 10.000 para se mudarem para a cidade do centro-sul dos EUA por um ano.



Desde então, cerca de 2.900 pessoas foram aceites no programa e, em dezembro de 2022, os seus membros tinham gerado quase 307 milhões de dólares em rendimentos de emprego direto, de acordo com o mais recente relatório de impacto económico de Tulsa Remote. Além disso, o programa também gerou uma nova receita estimada de impostos sobre vendas de US$ 2,5 milhões para o condado de Tulsa e US$ 3,1 milhões para o estado de Oklahoma. “Também vimos um forte efeito multiplicador de amigos e familiares se juntando a membros em Tulsa, com a cidade ganhando três residentes para cada dois participantes do programa Tulsa Remote”, disse Justin Harlan, diretor administrativo do Tulsa Remote, à CNN Travel por e-mail.

As inscrições estão abertas para a próxima rodada de transplantes de Tulsa, e o programa pretende ter 4.000 membros até 2027, de acordo com Harlan. Os candidatos devem ter pelo menos 18 anos de idade, ter vivido fora de Oklahoma por pelo menos um ano antes da inscrição e se mudar para Tulsa dentro de 12 meses após a aprovação.

West Virginia



Com cinco comunidades participantes, a Ascend West Virginia é uma iniciativa público-privada com um pedigree impressionante: seus fundadores são Brad D. Smith, nativo da Virgínia Ocidental, ex-CEO da empresa de software Intuit, e sua esposa Alys.

Agora em seu terceiro ano, o programa oferece aos destinatários elegíveis, às vezes conhecidos como Ascenders, um incentivo em dinheiro de US$ 12.000 (US$ 10.000 no primeiro ano, mais US$ 2.000 no segundo), bem como vantagens ao ar livre, como passes gratuitos para escalada, tirolesa e golfe. para explorar as paisagens acidentadas da Virgínia Ocidental, bem como acesso a espaços de trabalho gratuitos. O pacote completo de realocação está avaliado em mais de US$ 20 mil e, até o momento, mais de 42.500 solicitações foram recebidas, de acordo com um porta-voz.

Os candidatos podem escolher entre uma ampla variedade de comunidades Ascend, desde as vibrações de pequenas cidades montanhosas de Greenbrier Valley até muitas aventuras ao ar livre no mais novo parque nacional do país, New River Gorge - que também é a comunidade mais recente do programa - com um impressionante Taxa de retenção de 96,5% em todo o programa. Além disso, os organizadores submeteram um pedido de financiamento à legislatura estadual para expandir o programa – para que possa haver ainda mais comunidades participantes no futuro.



Indiana



Indiana tem sido um dos países mais ambiciosos quando se trata de atrair uma nova onda de trabalhadores com pacotes e vantagens financeiras de realocação. Dezenas de cidades e regiões têm um pacote de incentivos em vigor, de acordo com MakeMyMove, e em 2023, cerca de 340 famílias mudaram-se para Indiana através da plataforma.



Esperançosos Hoosiers têm muito por onde escolher para sua nova casa. Um pacote avaliado em US$ 15 mil em Noblesville, um subúrbio de Indianápolis, inclui um subsídio de relocação de US$ 5 mil, uma temporada de golfe gratuita em dois campos e café com o prefeito. Enquanto isso, em Evansville, os candidatos qualificados podem aproveitar um incentivo de US$ 7.200 que inclui US$ 5.000 em dinheiro, passes para museus e um ano de adesão à floresta urbana antiga mais antiga dos EUA.



Topeka, Kansas



O Choose Topeka começou em 2019, oferecendo aos candidatos até US$ 15.000 em incentivos por meio de financiamento equivalente do empregador. Desde então, mais de 6.000 pessoas se inscreveram, com quase 150 recém-chegados sortudos escolhidos para se mudarem para o Estado Girassol.

Ao contrário de alguns programas de incentivo, o Choose Topeka não se concentra apenas nos trabalhadores remotos. Veteranos em transição, pessoas que abandonaram recentemente o serviço militar e “Bumerangues” – ex-residentes da área de Topeka que pretendem regressar ao Condado de Shawnee – são todos elegíveis para US$ 5.000 em incentivos diretos se aceitarem uma oferta de emprego em Topeka com um salário mínimo de US$ 50.000.

Os destinatários são obrigados a permanecer por pelo menos um ano. Mas uns impressionantes 95% deles permanecem a longo prazo, de acordo com Robert Ross, vice-presidente sénior de marketing e comunicações da GO Topeka, a agência de desenvolvimento económico no condado de Shawnee que administra o programa.

“As pessoas adoram como nossa comunidade é acessível e amigável”, disse Ross à CNN Travel por e-mail. “Com cerca de 175.000 residentes em Topeka, a cidade é muito fácil de navegar e os destinatários aprendem rapidamente que ‘agradável no Centro-Oeste’ é um modo de vida aqui.”

Kentucky



Se você está pensando em se mudar para o estado de Bluegrass, você tem muitos lugares para escolher: de acordo com MakeMyMove, há oito cidades e vilas atualmente recrutando novos trabalhadores.

O pacote de US$ 8.800 para mudança para Mayfield e Graves County inclui US$ 5.000 em dinheiro, bem como muitas outras vantagens (50% de desconto em creche depois da escola, almoço com o prefeito e entrega mensal gratuita de ovos, só para citar alguns). Várias cidades também incluem um bônus de US$ 2.500 além de US$ 5.000 em dinheiro para trabalhadores que trouxerem um cônjuge que trabalhará localmente na área de saúde ou educação.

Os Shoals, Alabama



Desejando uma dose da hospitalidade sulista no próximo capítulo de sua vida? Numa área conhecida como Shoals, que abrange quatro cidades principais e dois condados na região noroeste do Alabama, um programa chamado Remote Shoals oferece aos trabalhadores qualificados até 10.000 dólares.

O programa foi lançado em junho de 2019 e recebeu a sua quarta ronda de financiamento em 2022, totalizando um investimento de 1 milhão de dólares. Até fevereiro de 2022, havia recebido 2.300 inscrições de todos os 50 estados, além de várias do exterior, com participantes vindos de 22 estados diferentes.

Os candidatos elegíveis devem ser autônomos ou funcionários remotos em tempo integral fora dos condados de Colbert e Lauderdale, ganhar US$ 52.000 ou mais anualmente e se mudar para a área de Shoals dentro de seis meses após serem selecionados.



Rochester, Nova York



Os trabalhadores remotos que não estão interessados em dar uma mordida na Big Apple podem recorrer a Rochester, cujo programa Greater ROC Remote oferece US$ 10.000 em subsídios e incentivos (mais outros US$ 9.000 para subsídios para compra de casa).

O programa, que seguiu o modelo do programa de Tulsa e outros, deu as boas-vindas aos seus primeiros beneficiários em abril de 2022. O objetivo é atrair cerca de 600 participantes (sem incluir familiares) ao longo de três anos. Para serem elegíveis, os candidatos devem morar a mais de 300 milhas do centro de Rochester ou em qualquer outro estado, exceto Nova York, ter um emprego totalmente remoto e ter 18 anos ou mais.

Os candidatos entrevistados também são elegíveis para visitar Rochester pessoalmente, com despesas reembolsáveis de até US$ 500 (e US$ 750 para um casal).

Alasca



A Última Fronteira é o estado mais escassamente povoado dos EUA, com a terceira menor população, oscilando em torno de 700.000 na última década. Mas em vez de conceder incentivos em dinheiro a potenciais residentes fora do estado, o Alasca fornece àqueles que já estão dentro das suas fronteiras uma soma anual do seu Dividendo do Fundo Permanente, ou PFD.

O valor varia a cada ano, dependendo do que o governo fornece. Mas em 2022, cada residente recebeu US$ 3.284 – o valor mais alto até agora no programa. No entanto, em 2023 e 2024 esse valor caiu para US$ 1.312.

Para ser elegível para o PFD, você deve morar no Alasca por um ano inteiro antes de se inscrever. Além disso, você deve planejar permanecer lá indefinidamente. Outros critérios de qualificação também se aplicam. As inscrições estão abertas entre 1º de janeiro e 31 de março.

Michigan



Aproximadamente 350 bolsas de estudo e estágios estão em disputa no programa Michigander Scholars, que é projetado para atrair talentos para as crescentes indústrias de veículos elétricos, mobilidade e semicondutores do estado.



O programa com um ano de existência concede bolsas de estudo que variam de US$ 5.000 a US$ 10.000 para beneficiários qualificados que concluam um estágio e/ou aceitem um cargo de tempo integral em setores como computação, eletrônica, desenvolvimento de software ou engenharia de processos. Existem algumas estipulações, é claro: o emprego ou estágio deve ser realizado por meio de uma empresa participante e os beneficiários devem se comprometer a permanecer em Michigan por pelo menos 12 meses.



Até o momento, o programa concedeu 62 bolsas, com 521 alunos atualmente participando.



Fonte: CNN.