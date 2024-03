Ponte desmorona após ser atingida por navio em Maryland; há desaparecidos

Uma ponte desmoronou depois de ser atingida por um navio cargueiro na cidade de Baltimore, em Maryland. O acidente aconteceu durante a madrugada desta terça-feira, 26, e foi flagrado por uma câmera de monitoramento.



Segundo o chefe do corpo de bombeiros local, James Wallace, duas pessoas foram retiradas da água com vida, sendo que uma delas se encontra em estado grave.



Os bombeiros informaram que mergulhadores estão fazendo buscas por pelo menos 7 pessoas ainda no rio. Informações iniciais davam conta de até 20 desaparecidos, mas segundo os bombeiros, ainda não se sabe o número exato de pessoas que estão na água.

"Ainda estamos em uma situação de busca e resgate no momento, e seguiremos nela por algum tempo", disse Wallace. "É uma emergência terrível”, afirmou o diretor de comunicação do Corpo de Bombeiros de Baltimore, Kevin Cartwright, à AP.



As autoridades afirmaram que um número incerto de veículos trafegava pela ponte Francis Scott Key no momento do incidente. Pelo menos um deles seria uma carreta de grande porte. Trabalhadores também faziam serviços de mantenção na estrutura durante a madrugada quando houve a colisão.



Inaugurada em 1977, a ponte tinha quase 3 quilômetros de extensão e quatro pistas, que ficavam cerca de 55 metros acima das águas. A estrutura também contava com uma ponte elevadiça que dava acesso ao porto de Baltimore.



Resgate



Equipes de resgate correm contra o tempo. A temperatura em Baltimore nesta madrugada estava de cerca de -1ºC, de acordo com a rede americana CNN. A temperatura da água é de cerca de 9ºC -- capaz de provocar morte por hipotermia, a depender do tempo de exposição do indivíduo. O canal tem uma profundidade de até 15 metros e fortes correntes.

Bombeiros também usam drones com câmeras infravermelhas e sonares nas buscas.



Porta-contêiner



Segundo o jornal "The New York Times", o navio envolvido no acidente é um porta-contêiner com bandeira de Singapura e tinha como destino o Sri Lanka.

O cargueiro, batizado de Dali, tem 300 metros de comprimento e 48 de largura, de acordo com o site MarineTraffic.

O navio era operado pela empresa Synergy e estava a serviço da companhia dinamarquesa Maersk, de acordo com a CNN. Segundo a operadora, nenhum membro da tripulação ficou ferido na colisão.

Tráfego naval suspenso



Para facilitar o trabalho dos bombeiros, a Autoridade de Transporte de Maryland bloqueou todas as vias na região da ponte Francis Scott Key -- uma importante ligação entre dois pontos da cidade, cruzando o Rio Patapsco.



O tráfego naval no porto de Baltimore também foi suspenso e não tem previsão para ser retomado. A agência que controla a aviação nos EUA também restringiu o espaço aéreo e pediu para que drones particulares não sobrevoem a região.

O governador de Maryland, Wes Moore, declarou estado de emergência. O secretário de Transporte dos EUA, Pete Buttigieg, disse que está em contato com o governador e com o prefeito de Baltimore, Brandon M. Scott.

Segundo o FBI e o secretário nacional de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, não há indicativo de ato terrorista no incidente, nem de que ele teria sido intencional. De acordo com a rede de TV ABC News, o navio perdeu propulsão enquanto manobrava para sair do porto.