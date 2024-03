Brasileiro é preso após viver 5 anos de graça em hotel de Nova York

O brasileiro Mickey Barreto, de 48 anos, foi preso após viver 5 anos em um hotel de Nova York sem pagar. O gaúcho conseguiu achar uma brecha na lei dos anos 60 do estado de Nova York. As informações são do The New York Times, Associated Press e O Globo.



De acordo com a legislação, as pessoas podem morar de aluguel em quartos de hotéis antigos com preços mais acessíveis. Ao longo dos últimos 5 anos, ele fez várias manobras legais e usou brechas na lei para conseguir convencer as autoridades americanas de que era dono do hotel. Mickey vai responder por fraude.

Durante sua estadia, Mickey e seu companheiro Matthew discutiram uma seção da Lei de Estabilização de Aluguéis de 1969 e descobriram que a legislação permitia alugar um quarto de hotel desde que custasse menos de 88 dólares por semana.



Devido a essa legislação, Mickey requisitou moradia no hotel por seis meses, mas foi despejado por não pagar a estadia e levou o caso à Justiça. Após analisar o caso, um juiz responsável pelo caso concedeu-lhe residência no hotel, baseando-se em códigos locais, leis estaduais e precedentes anteriores. Poucos dias depois, Mickey retornou ao quarto 2565 como morador do edifício New Yorker.



O hotel em que Mickey passou grande parte dos últimos anos fica no centro da cidade de Nova York, e durante todo esse período o brasileiro, pagou apenas US$ 200,57 pela estadia. Segundo informações do The New York Times, devido a essa situação, o brasileiro está respondendo por um processo nos Estados Unidos por tentar explorar essa lacuna na lei.

Prisão



No momento da abordagem, o brasileiro estava com seu filho mais velho, identificado como Jason, e devido a essas circunstâncias, preferiu não resistir à prisão.

De acordo com notas às quais o jornal O Globo teve acesso, em outra ocasião, Mickey já havia feito Jason passar por outra situação semelhante a essa. Em uma das viagens que fazia, Mickey foi detido pela Polícia Federal ao tentar sair do país com o filho sem a documentação assinada pela mãe.

"Eu e o Jason indo embora de volta através do Rio de Janeiro, depois de ficar detido pela Polícia Federal devido a uma lei arcaica: se o pai viaja sem a mãe de criança brasileira para o exterior (neste caso, o Jason é criança brasileira viajando para os EUA), então a mãe tem que dar autorização por escrito com firma reconhecida por notário brasileiro. Mas só que eu não tinha tal autorização. Nos EUA não tem disso", escreveu Mickey Barreto, em nota à qual O Globo teve acesso.

Natural do Rio Grande do Sul



Mickey Barreto, 49 anos, é natural de Uruguaiana, uma cidade localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul que faz divisa com a cidade de Libres, na Argentina, e desde 1990, o brasileiro residia nos EUA.

Ele passou grande parte do tempo nos Estados Unidos, morando na Califórnia antes de se mudar para Nova York, e desde 2018, residia no New Yorker, onde passava grande parte de seu tempo, pesquisando sobre a genealogia de sua família, alegando ser descendente de Cristóvão Colombo.