Acidentes com scooters elétricas aumentam nos EUA

As scooters elétricas são a forma mais comum de micromobilidade no país. De acordo com a Liga dos Ciclistas Americanos, o número de e-scooters aumentou 13% em 2023. No entanto, à medida que a taxa de ciclistas continua a aumentar, também aumenta o número de acidentes e lesões.



A liga estima que haverá cerca de 60.000 feridos em scooters somente em 2024. O oficial de relações públicas de segurança rodoviária e veículos motorizados da Flórida, Patrick Riordan, disse que essas lesões muitas vezes podem ser evitadas pelos motoristas.

Em 2019, foram relatados cerca de 14.651 ferimentos relacionados a scooters elétricos nos Estados Unidos, de acordo com o GITNUX MARKETDATA REPORT 2024.

Patrick disse que há três medidas principais de segurança que os motociclistas podem tomar: evitar os pontos cegos dos outros motoristas, ficar dois segundos atrás dos outros veículos e circular apenas nas faixas permitidas.

Uma das principais causas de acidentes com scooters é a falta de visibilidade, diz Patrick. De acordo com a lei da Flórida, os pilotos noturnos precisam ter um farol branco visível a 150 metros de distância e uma luz traseira vermelha visível a 180 metros de distância. Além disso, Patrick diz que os passageiros devem evitar usar roupas escuras à noite para serem vistos por outros veículos.



As mortes globais desde 2018 totalizam 29, sendo 5% envolvendo pedestres. Os hospitais de Paris registraram um aumento de 23% nos incidentes com scooters no início de 2019 (NY Times), enquanto Austin, Texas, relatou 192 casos em seis meses (LA Times). Fraturas ósseas foram relatadas em 15% dos casos (NYTimes), com um terço necessitando de atenção médica em 48 horas (eScholarship). Um estudo descobriu que 80% das lesões afetaram os pilotos (Jama Surgery). Tel Aviv registrou 668 incidentes em nove meses (Globes Co Il), e São Francisco teve 4% de visitas de emergência devido a scooters em dois meses (NCBI PMC 7352379).



Projeto de lei Flórida



Um projeto de lei da Flórida queria dar aos governos locais a capacidade de exigir um ou mais requisitos de idade mínima para o uso de bicicletas elétricas e exigir cartões de identificação com foto emitidos pelo governo para os ciclistas.



A proposta foi apresentada ao Legislativo depois que uma mulher de Key Biscayne morreu de bicicleta em uma colisão frontal com um menino de 12 anos que andava de bicicleta elétrica no Dia dos Namorados deste ano. A morte de Megan Andrews, 66 anos, reavivou preocupações acerca da segurança dos pedestres em meio à crescente popularidade das bicicletas elétricas e scooters. A proposta não avançou, mas pode ser retomada a qualquer momento.



O condado de Miami-Dade analisa impor um limite de velocidade de 15 mph para scooters e bicicletas elétricas, incluindo a proibição de conduzi-las nas calçadas e em estradas sem ciclovias, onde o limite de velocidade chega a 30 mph. As violações trariam a possibilidade de um multa de US$ 250. Fonte: Miami Herald.



Em janeiro, uma mulher foi vista andando de scooter elétrica em uma rodovia movimentada em Miami, Flórida. “Isso é ilegal e pensei que seria importante gravar caso algo acontecesse”, disse Christian Dean, que gravou o clipe, ao Storyful.