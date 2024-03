Os aeroportos costumam apresentar esteiras rolantes e ônibus para ajudar a transportar passageiros por grandes distâncias, mas ainda pode demorar um pouco para caminhar da área de check-in até o portão de embarque. Um levantamento analisou quais os aeroportos mais longos e mais curtos para embarques nos EUA.



A Kuru Footwear fez um levantamento dos maiores e menores aeroportos dos EUA por área terrestre e depois mediu a distância entre o check-in e o embarque nos portões usando mapas do aeroporto e o Google Maps.



De acordo com o relatório, os aeroportos mais longos para embarque são:



- Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth - os passageiros fazem a caminhada mais longa de qualquer aeroporto dos EUA, com 2.16 milhas entre o check-in e seus portões.



- Aeroporto Internacional Washington Dulles, na Virgínia - apresenta a segunda caminhada mais longa, com 1,62 milhas.



- Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston, no Texas - caminham 1.52 milhas, a terceira distância mais longa.



- Aeroporto Internacional de Denver, no Colorado - tem a quarta caminhada mais longa, medindo 1,45 milhas.



- Aeroporto Internacional John F. Kennedy, na cidade de Nova York - apresenta a quinta caminhada mais longa do check-in até os portões, com 1,38 milhas.



Mais curtos



- Aeroporto Blue Grass em Lexington, Kentucky - passageiros caminham apenas 0,11 milhas até seus portões, tornando-o a distância mais curta de qualquer aeroporto dos EUA.



- Aeroporto do Condado de Westchester, em Nova York - tem uma caminhada de 0,12 milhas, o que o torna o segundo mais curto.



- Aeroporto Internacional de Harrisburg, na Pensilvânia - apresenta a terceira caminhada mais curta: 0,13 milhas.



- Aeroporto de Lihue, no Havaí - 0,18 milhas até o portão de embarque, o quarto mais curto.



- Aeroporto Hollywood Burbank, na Califórnia - 0,2 milhas de distância entre o check-in e os portões - a quinta caminhada mais curta dos EUA.



A análise aponta ainda que a maioria dos aeroportos são projetados para que os passageiros gastem dinheiro, e não para eficiência. Alinhar enormes terminais de aeroportos com lojas e restaurantes força os viajantes a passar por eles, aumentando a probabilidade de esses viajantes fazerem uma compra.



As receitas não aeronáuticas – o lado comercial dos aeroportos, incluindo concessões de varejo, alimentos e bebidas e estacionamento – representaram 34% de todas as receitas aeroportuárias em 2021, de acordo com o Relatório de Economia Aeroportuária de 2023 do Airports Council International.



Fonte: Business Insider.