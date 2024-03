Crise na Boeing pode encarecer viagens aéreas globais, aponta análise

Os problemas de produção da Boeing estão repercutindo numa indústria aérea carente de aviões, tornando mais difícil para as transportadoras satisfazerem a enorme procura de viagens e aumentando a perspectiva de preços de bilhetes ainda mais elevados.



Espera-se que cerca de 4,7 bilhões de pessoas viajem de avião este ano em todo o mundo, um máximo histórico que ultrapassa os 4,5 bilhões registrados em 2019, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, um grupo do setor.



Na quarta-feira, 20, o CEO da Ryanair (RYAAY), Michael O’Leary, explicou por que os preços precisam subir ainda mais. “Se você restringiu a oferta (e) a forte demanda, acho que é inevitável que as tarifas aéreas aumentem novamente neste verão... entre 5 e 10%”, disse ele a Richard Quest, da CNN.

A maior companhia aérea da Europa em passageiros esperava receber 57 aviões Boeing neste verão, mas agora prevê receber entre 35 e 40, segundo O’Leary.

A Ryanair está longe de ser a única grande transportadora com poucas aeronaves. A Southwest nos Estados Unidos, que opera apenas aviões Boeing 737, anunciou na semana passada que a Boeing entregaria 40% menos jatos do que esperava este ano.

Uma escassez crítica de aviões também afeta outras companhias aéreas – e o problema não se limita à Boeing.

De acordo com a empresa de análise de aviação Cirium, cerca de 600 jatos Airbus em todo o mundo ficaram parados pelo menos no último mês devido a um problema com motores fabricados pela fabricante aeroespacial norte-americana Pratt & Whitney.

Isso está a prejudicar a Lufthansa, o grupo alemão que também possui companhias aéreas na Áustria e na Suíça. O CEO Carsten Spohr disse à CNN na quarta-feira que há mais de 30 Airbus A320Neos atualmente aterrados.



“Esta indústria… sofre com esta falta de aviões”, acrescentou, observando que a escassez estava a afetar a capacidade de crescimento da empresa.

A paralisação de alguns aviões e o atraso nas entregas de novas aeronaves significarão que as tarifas nos Estados Unidos “deverão permanecer elevadas até 2024, em vez de diminuir… como ocorreu no ano passado depois de maio”, de acordo com Robert Mann, fundador da R.W. Mann & Company, uma empresa de consultoria do setor aéreo nos Estados Unidos.

Mann citou dados da Airlines Reporting Corporation, que acompanha as vendas de passagens em todo o mundo, mostrando que as tarifas dos voos domésticos dos EUA reservados em fevereiro para viagens deste ano foram 5% a 6% mais altas do que no mesmo mês do ano passado, superando em muito a inflação geral.

Produção da Airbus ainda abaixo de 2019



As restrições de oferta que ajudam a manter as tarifas aéreas mais altas podem ainda existir por algum tempo. Há um quase duopólio entre a Boeing e a Airbus na fabricação de aeronaves comerciais, o que significa que as companhias aéreas quase não têm outra opção a não ser esperar na fila.

De acordo com a ADS, associação da indústria aeroespacial do Reino Unido, a carteira global de pedidos de aeronaves comerciais já ultrapassou 15.700.



No ano passado, as companhias aéreas realizaram globalmente 3.850 encomendas de aeronaves comerciais, o maior número desde que a ADS começou a publicar os dados em 2010 e um aumento de 91% em 2022. Em comparação, os fabricantes de aviões entregaram 1.265 aeronaves, apenas 11% acima do ano anterior.

A Boeing disse esta semana que desacelerou a produção de seus jatos 737 Max depois que uma parte da fuselagem de um Max 9 explodiu durante o voo no início de janeiro, deixando um buraco na lateral do avião.

Os reguladores da aviação ainda não certificaram o Max 10 da Boeing como seguro para os passageiros – um avião crucial para o crescimento de companhias aéreas como a Ryanair, que assinou um acordo de 40 mil milhões de dólares no ano passado para comprar até 300 aeronaves.

A United Airlines, por sua vez, não está esperando pelos Max 10. A transportadora norte-americana pediu à Boeing que pare de construir os Max 10 e, em vez disso, construa os Max 9, e também está tentando preencher as lacunas com aviões Airbus, desde que isso faça sentido financeiramente.



Fonte: CNN.