Preços de casas nos EUA atingem novo recorde

Os preços das casas nos EUA subiram ao ritmo mais rápido em meses, atingindo um novo máximo histórico em Janeiro, de acordo com dados divulgados na terça-feira, 26, que destacam como a escassez de habitação, combinada com as elevadas taxas hipotecárias, continua a limitar a acessibilidade.



O índice nacional de preços de residências dos EUA S&P CoreLogic Case-Shiller subiu 6% em janeiro em relação ao ano anterior, acelerando de um aumento anual de 5,6% em dezembro. É o maior aumento anual desde o final de 2022.

“Pelo segundo mês consecutivo, todas as cidades relataram aumentos nos preços anuais, com San Diego subindo 11,2%”, escreveu Brian Luke, chefe de commodities, ativos reais e digitais da S&P Dow Jones Indices, em comunicado.

“Numa base ajustada sazonalmente, os preços das casas continuaram a ultrapassar os máximos anteriores alcançados no ano passado”, observou ele.



Os preços da habitação atingiram novos patamares no meio de uma confluência de factores; especificamente, décadas de subconstrução levaram à escassez de milhões de casas. Nos últimos anos, os esforços para aumentar esse inventário foram frustrados pelo aumento dos custos, bem como pelo aumento acentuado das taxas de juro.

A série de aumentos de taxas da Reserva Federal destinados a conter a procura e a desacelerar a inflação resultou num aumento das taxas médias de juros hipotecários para quase 8% no ano passado. As taxas mais elevadas sufocaram a procura e mantiveram os vendedores de casas à margem, limitando ainda mais a oferta.

A hipoteca de taxa fixa de 30 anos teve média de 6,87% na semana encerrada em 21 de março, de acordo com dados do Freddie Mac.

É mais barato alugar do que comprar



Espera-se que as taxas hipotecárias caiam ainda mais este ano – especialmente se o Fed começar a cortar as taxas conforme planeado – no entanto, poderão não cair muito: os economistas do grupo PNC Financial Services esperam que se situem na faixa dos 6,5% no quarto trimestre.

“Isso significa que a acessibilidade à habitação ainda será baixa este ano”, disse Ershang Liang, economista do PNC Financial Services Group, à CNN.

Na verdade, um relatório separado divulgado na terça-feira mostrou que é mais acessível alugar do que comprar nas maiores cidades da América.

O Relatório de Aluguel da Realtor.com de fevereiro descobriu que o aluguel mensal era mais barato do que pagar uma hipoteca nas 50 maiores cidades dos EUA.

Em fevereiro, o custo de comprar uma casa inicial nessas cidades era de US$ 1.027 a mais do que alugar uma. Isso representa uma diferença de US$ 865 em fevereiro de 2023.

Austin, Texas; Seattle; Phoenix; São Francisco; e Los Angeles foram as cinco principais áreas metropolitanas com maior economia em aluguel versus compra, de acordo com o relatório Realtor.com.

Taxas altas pesam muito em muitas áreas metropolitanas

Na Califórnia, não é surpresa que as cidades que enfrentam a maior escassez de habitação estejam a registar alguns dos mais acentuados aumentos nos preços das casas, disse Liang.

“(Em Los Angeles e San Diego), uma nova licença unifamiliar é emitida para cada 11 novos empregos, por isso estamos vendo um forte crescimento do emprego nesses locais, mas o ritmo das residências unifamiliares não tem sido capaz de acompanhar com os ganhos de emprego lá”, disse ela.



Excluindo os ajustes sazonais, 17 das 20 áreas metropolitanas registaram quedas de preços de dezembro a janeiro. San Diego, Los Angeles e Washington, DC registraram ganhos positivos. Os preços das casas em Minneapolis caíram 2,4% durante os três meses encerrados em janeiro, de acordo com o relatório.

Cidades como Phoenix, Dallas e Denver, que têm registado um crescimento mais lento dos preços, ou mesmo uma queda mensal dos preços, provavelmente estão a sofrer uma correção após anos anteriores de aumento acentuado dos preços, disse Liang.



Fonte: CNN.