Homem é preso por 'comer' perna amputadade de vítima após acidente na CA

Um homem foi preso no condado de Kern, Califórnia, por "roubar" uma perna de uma vítima que acabara de sofrer um acidente por um trem da Amtrak e ter o membro amputado. O suspeito, identificado como Resendo Tellez, foi visto comendo o membro em via pública.



Tellez foi preso na sexta-feira, 22, na cidade de Wasco por uma acusação de contravenção de "remoção de restos mortais humanos de outro lugar que não um cemitério", uma acusação de contravenção por posse de parafernália de substâncias controladas e uma acusação de crime relacionada à violação da liberdade condicional.



A cena foi registrada em vídeo por uma testemunha que confirmou ter visto Resendo durante o ato canibal. “Não tenho certeza de onde, mas ele andou e estava balançando a perna de uma pessoa. E ele começou a mastigar ali, estava mordendo e batendo na parede e tudo mais”, descreveu.



O homem tem histórico de prisão anterior por posse de apetrechos para drogas e deve retornar ao tribunal para uma audiência pré-julgamento em 3 de abril, informou a ABC News.

O juiz Marcos Camacho estabeleceu fiança de US$ 7.500 para os dois casos. US$ 1.000 pela acusação anterior de porte de drogas, US$ 6.500 referentes ao incidente do atropelamento.

