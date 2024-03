EUA mudam forma como categorizam as pessoas por raça e etnia

Pela primeira vez em 27 anos, o governo dos EUA está mudando a forma como categoriza as pessoas por raça e etnia, um esforço que as autoridades federais acreditam que contará com mais precisão os residentes que se identificam como hispânicos e de herança do Médio Oriente e do Norte de África.



As revisões das categorias mínimas de raça e etnia, anunciadas quinta-feira, 28, pelo Gabinete de Gestão e Orçamento, são o mais recente esforço para rotular e definir o povo dos Estados Unidos. Este processo evolutivo reflete frequentemente mudanças nas atitudes sociais e na imigração, bem como um desejo das pessoas numa sociedade cada vez mais diversificada de se verem nos números produzidos pelo governo federal.

“Não se pode subestimar o impacto emocional que isto tem nas pessoas”, disse Meeta Anand, diretora sênior de Censo e Equidade de Dados na Conferência de Liderança sobre Direitos Civis e Humanos. “É como nos concebemos como sociedade. ... Você está vendo um desejo das pessoas de se identificarem e serem refletidas nos dados para que possam contar suas próprias histórias."



Nas revisões, as perguntas sobre raça e etnia que anteriormente eram feitas separadamente nos formulários serão combinadas em uma única pergunta. Isso dará aos entrevistados a opção de escolher várias categorias ao mesmo tempo, como “Negro”, “Índio Americano” e “Hispânico”. A pesquisa mostrou que um grande número de pessoas hispânicas não tem certeza de como responder à questão racial quando essa pergunta é feita separadamente porque entendem que raça e etnia são semelhantes e muitas vezes escolhem “alguma outra raça” ou não respondem à pergunta.

Uma categoria do Médio Oriente e do Norte de África será adicionada às opções disponíveis para questões sobre raça e etnia. Pessoas descendentes de lugares como Líbano, Irão, Egito e Síria foram encorajadas a identificar-se como brancas, mas agora terão a opção de se identificarem no novo grupo. Os resultados do censo de 2020, que pediu aos entrevistados que explicassem os seus antecedentes, sugerem que 3,5 milhões de residentes se identificam como do Médio Oriente e do Norte de África.



“É bom ser visto”, disse a deputada estadual da Flórida Anna Eskamani, uma democrata de Orlando cujos pais são iranianos. “Quando criança, minha família marcava a caixa 'branca' porque não sabíamos o que a outra caixa refletiria para nossa família. Ter uma representação como essa parece significativo.”



As mudanças também eliminam das formas federais as palavras “Negro” e “Extremo Oriente”, agora amplamente consideradas pejorativas, bem como os termos “maioria” e “minoria”, porque não reflectem a complexa diversidade racial e étnica da nação, dizem algumas autoridades. As revisões também incentivam a coleta de dados detalhados sobre raça e etnia além dos padrões mínimos, como “Haitiano” ou “Jamaicano” para quem marca “Negro”.



Elaboradas ao longo de dois anos por um grupo de estatísticos e burocratas federais que preferem ficar acima da disputa política, as mudanças nos padrões têm implicações a longo prazo para o redistritamento legislativo, as leis de direitos civis, as estatísticas de saúde e possivelmente até a política, à medida que o número de pessoas categorizadas como brancas é reduzido.



As mudanças refletirão no recolhimento de dados, nos formulários, nos inquéritos e nos questionários do censo publicados uma vez por década pelo governo federal, bem como nos governos estaduais e no setor privado, porque as empresas, universidades e outros grupos geralmente seguem o exemplo de Washington. As agências federais têm 18 meses para apresentar um plano sobre como implementarão as mudanças.



Fonte: Associated Press.