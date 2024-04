UPS movimentará a maior parte da carga aérea do serviço postal nos EUA

A UPS se tornará o principal fornecedor de carga aérea para o Serviço Postal dos Estados Unidos (United States Postal Service). O atual contrato de carga aérea com a FedEx Corp. deverá expirar no final de setembro e não foi renovado.

A transportadora de Atlanta disse na segunda-feira, 1, que recebeu um contrato de carga aérea do Serviço Postal dos EUA que expande significativamente uma parceria existente entre os dois. A UPS movimentará a maior parte da carga aérea nos EUA para o serviço postal após um período de transição, de acordo com a UPS. Os termos financeiros do negócio não foram divulgados.



A FedEx disse em um documento regulatório que não conseguiu chegar a um acordo sobre termos mutuamente benéficos para estender seu contrato com o USPS. A empresa disse que as negociações terminaram na sexta-feira, após extensas negociações.

Dessa forma, a FedEx Express continuará a fornecer serviços de transporte aéreo no mercado interno e para Porto Rico até que o contrato expire em 29 de setembro.

Durante a teleconferência da FedEx sobre o terceiro trimestre, em 21 de março, o diretor de atendimento ao cliente, Brie Carere, disse que a empresa prestava seus serviços ao USPS há mais de duas décadas e que os dois lados ainda estavam em negociações.

O USPS anunciou uma extensão de quatro anos de seu contrato de rede de carga aérea com a FedEx em 2020. O serviço de correio e entrega afirmou que o contrato previa transporte aéreo doméstico para US Mail, Priority Mail e Priority Mail Express.

Os embarques de carga aérea têm aumentado. No mês passado, a Associação Internacional de Transporte Aéreo afirmou que a procura total de carga aérea, medida em toneladas-quilómetros de carga, aumentou 18,4% em Janeiro em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse é o maior crescimento anual desde o verão de 2021.

As ações da United Parcel Service Inc. subiram quase 2% antes do sino de abertura na segunda-feira, enquanto as ações da FedEx caíram 2,1%

Fonte: Associated Press.