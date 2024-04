Brasileiro passa mal e morre durante trabalho em obra em Massachusetts

O goiano Alparício Gomes da Silva, de 58 anos, morreu após passar mal enquanto ajudava em uma obra em Holliston, Massachusetts. A suspeita é que ele teve um infarto fulminante, segundo a família.



“Meu irmão era uma pessoa maravilhosa, sempre ajudando a todos. Muito sonhador. Trabalhava muito para ajudar a todos”, lamentou a irmã Joscelina Gomes da Silva, que mora em Goiânia. Ela disse ao G1 que a suspeita é que ele teve um infarto fulminante, mas ainda não há confirmação.



Alparício morava nos EUA desde 2001 e morreu no dia 30 de março deste ano. Ele ajudava um amigo a construir um muro de pedras quando passou mal. Segundo a irmã, o laudo oficial com a causa da morte ainda não foi divulgado.



Conforme a família, o brasileiro é natural de Goiânia, e não tinha familiares nos EUA. Ele morava num quarto alugado em Framingham e trabalhava como motorista de caminhão Segundo a irmã, ele ajudava financeiramente a mãe de 81 anos.

“Para ele, a família sempre em primeiro lugar, sempre ajudou com as despesas de nossos pais, depois que nosso pai faleceu, passou a se esforçar cada vez mais para não deixar faltar nada para nossa mãe. Sempre muito carinhoso e cuidadoso com a mãe e com todos”, desabafou a irmã.

Uma campanha foi criada por amigos para ajudar a custear o traslado do corpo para o Brasil.

O Gabinete de Assuntos Internacionais de Goiás informou que não foi contactado pela família do goiano.