Serviço Postal dos EUA falha para combater o crescente roubo de correspondência

O Serviço Postal dos EUA prometeu medidas rigorosas para combater o crescente roubo de correspondência – desde cheques e pacotes até às informações confidenciais que os ladrões de identidade desejam.



Mas mesmo com o roubo de correspondência disparando, de menos de 60.000 reclamações em 2018 para mais de 250.000 em 2023, uma investigação da CBS News descobriu que o serviço postal não está tomando medidas consistentes para proteger milhões de chaves universais (arrow keys) que abrem caixas de correio em massa em apartamentos de edifícios e bairros de costa a costa.



Uma análise da CBS News de milhares de páginas de auditorias, registros judiciais e documentos de agências obtidos ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação mostra que os funcionários dos correios e os supervisores não rastreiam as chaves, não as trancam e não comunicam o seu desaparecimento.



Auditoria após auditoria das instalações postais de Nova York a Los Angeles, os inspetores independentes da agência documentaram que trabalhadores e supervisores não seguiam regulamentos básicos e de longa data destinados a proteger as chaves - e a evitar uma maneira fácil pela qual os ladrões roubam a correspondência dos americanos em volume.

De 2019 a 2024, os registros analisados pela CBS News mostraram que os auditores verificaram 84 instalações postais em busca de questões relacionadas com a segurança das suas teclas de seta. Em 76 instalações em 25 estados e no Distrito de Columbia, os inspetores encontraram chaves não rastreadas ou não seguras. Isso representa 90% de todos os pontos verificados, de acordo com dados coletados pela CBS.



“Se os supervisores não tiverem conhecimento ou não agirem para contabilizar e comunicar a falta de chaves ao Serviço de Inspeção Postal, existe um risco acrescido de que o roubo de correio continue a ocorrer”, escreveu o inspetor-geral em 2023. “Estes roubos prejudicam a reputação dos Correios e diminuem a confiança do público no sistema postal do país."



Na semana passada, dois homens do sul da Flórida foram detidos na prisão do condado de Indian River depois de serem encontrados com correspondência roubada de vários estados. Mais de 50 correspondências, incluindo cheques, extratos bancários e documentos pessoais, foram recuperadas do veículo.