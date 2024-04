Viagens internacionais crescem e EUA impulsionam tecnologia nos aeroportos

À medida que as viagens continuam a crescer após as quedas pela pandemia de coronavírus, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA está expandindo o uso de tecnologias, como aplicativos que ajudam a processar o número cada vez maior de passageiros que viajam internacionalmente.



Durante o ano fiscal de 2023, a agência processou mais de 394 milhões de viajantes nos portos de entrada. Isso representa um aumento de 24% em relação ao ano anterior. Ao analisar os 20 principais aeroportos do país por volume de passageiros, os oficiais processaram 31% mais viajantes, enquanto o tempo médio de espera aumentou 11%.

E em alguns dos aeroportos mais movimentados, os tempos de espera tiveram aumentos insignificantes ou mesmo diminuíram. No aeroporto JFK, em Nova Iorque, por exemplo, os tempos de espera diminuíram – em média 0,4 segundo – enquanto os agentes do CBP processavam 33% mais viajantes.



Saiba sobre as tecnologias já usadas e o que está por vir.



MAIS APLICATIVOS

As autoridades estão migrando mais para tecnologias baseadas em aplicativos para acelerar o movimento dos passageiros no aeroporto. O aplicativo Mobile Passport Control é um exemplo. Está disponível para cidadãos dos EUA, mas também para residentes permanentes legais, certos canadenses e viajantes de países que fazem parte do Programa de Isenção de Visto que já estiveram nos EUA pelo menos uma vez.

Os passageiros enviam suas fotos e informações para o aplicativo. Quando entram na área de triagem, são encaminhados para uma linha separada. O policial então só precisa tirar uma foto de um membro da família e exibir as fotos de todo o grupo e suas informações.

A CBP lançou o aplicativo em 2021, mas agora está tentando fazer com que mais pessoas o usem, inclusive trabalhando com companhias aéreas para permitir o download do aplicativo enquanto o avião está em voo e colocando placas nos aeroportos para que os viajantes saibam disso. No ano passado, um recorde de 4,1 milhões de pessoas entrou no país usando o aplicativo.



GLOBAL ENTRY



No ano passado, um recorde de 3,2 milhões de pessoas se inscreveram no programa Global Entry, e este ano a agência está no caminho certo para atender cerca de 4 milhões de inscrições, disse Brendan Blackmer, chefe da filial do CBP para os Programas de Viajantes Confiáveis. Mas os passageiros reclamaram do tempo que pode levar para que as inscrições sejam processadas e de suas dificuldades para conseguir agendamentos. Em seu site, o CBP afirma que leva em média de quatro a seis meses para processar as inscrições. Em Fevereiro, 17 membros do Congresso escreveram ao CBP exigindo informações, dizendo que estavam a receber queixas de eleitores sobre os tempos de espera.



A agência tem pressionado para melhorar o processo, inclusive permitindo que quase 100% das pessoas que renovam seu status o façam sem ter que ir a um centro de inscrição. Isso libera agendamentos para candidatos pela primeira vez. E está pressionando para que mais pessoas possam concluir o processo enquanto estão no aeroporto, seja saindo ou voltando de uma viagem.



AUMENTOS DE TAXAS

Em 1º de outubro, as pessoas que usam alguns dos programas Trusted Traveler verão aumentos nas taxas. O custo do NEXUS, um programa EUA-Canadá projetado para facilitar viagens entre os dois países para viajantes pré-aprovados, passará de US$ 50 para US$ 120. A entrada global irá de US$ 100 para US$ 120. SENTRI, para viajantes pré-aprovados na fronteira sul com o México, cairá de US$ 122,50 para US$ 120. Mas as taxas agora cobrirão todas as crianças menores de 18 anos, independentemente do programa em que você esteja. O que não mudou é que a aprovação dos programas ainda será válida por cinco anos.

EM IMPLANTAÇÃO

Possivelmente até o final do verão o aeroporto abrirá os chamados E-Gates, onde os passageiros que usam o Global Entry podem usar o aplicativo, passar por um oficial em um estande e, em vez disso, ir até um portão onde sua foto será tirada e comparada com seu passaporte e, presumindo que não surjam sinais de alerta, os portões se abrem e eles saem da área de alfândega e controle de passaportes e seguem seu caminho.



A agência também está explorando um conceito chamado filas inteligentes, onde o aplicativo atribui passageiros a determinadas linhas dependendo das informações que eles inseriram no aplicativo, como se eles têm mercadorias a declarar.



Fonte: Associated Press.