Centro e leste dos EUA registram inundações, granizo e tornados

Fortes tempestades atingem partes do centro e leste dos Estados Unidos com mau tempo, causando riscos generalizados de tornados, granizo e ventos fortes.



Os vales de Ohio e Tennessee, bem como os estados centrais da Costa do Golfo, incluindo Louisiana, Alabama e norte da Flórida – uma vasta área que abrange mais de 50 milhões de pessoas – ficaram em risco de condições climáticas severas até a terça-feira, de acordo com o serviço meteorológico.



O sistema de tempestades passou pelo Texas, Oklahoma, Missouri e Illinois, onde mais de 9 milhões de pessoas foram colocadas sob vigilância de tempestades severas, de acordo com o rastreador de alertas meteorológicos do USA TODAY. A tempestade despejou granizo e causou fortes rajadas de vento de até 80 mph em algumas áreas, disse o Serviço Meteorológico Nacional.



Tornados



Pelo menos três tornados foram relatados em Oklahoma na noite de segunda-feira, de acordo com o AccuWeather. Vários alertas de tornado foram emitidos enquanto uma série de tempestades se movia pelo estado.



Cidades como Oklahoma City; Tulsa, Oklahoma; e Wichita Falls, Texas, enfrentaram a maior ameaça de tornados. Partes de Oklahoma e Texas foram colocadas sob risco “moderado” no nível 4 na escala de 1 a 5 de severidade de tempestade severa do serviço meteorológico.



A ameaça climática severa foi até a noite de terça-feira, se estendendo das partes do norte de Indiana e Ohio até a região da Baía de Chesapeake, mas ainda há perigo de fortes tempestades nas regiões, de acordo com o AccuWeather.



Granizo do tamanho de toranjas ou bolas de beisebol caiu em partes do centro do Texas quando rajadas de vento próximas a 90 mph foram relatadas no estado, disse AccuWeather. Um aviso de vento foi emitido em partes do sudoeste e oeste do Texas.



O grande sistema de tempestades que atravessa o país está ameaçando o Centro-Oeste e o Nordeste com uma “tempestade de inverno total”, de acordo com o AccuWeather.



De acordo com a previsão, haverá neve forte em partes de Wisconsin e Illinois antes que as condições se intensifiquem, e vários centímetros de neve são esperados em partes de Vermont, New Hampshire e Maine, disse AccuWeather.



Fortes rajadas de vento podem atrapalhar o tráfego e atrapalhar as viagens pela costa atlântica, disse AccuWeather, acrescentando que a combinação de neve e vento deve durar até sexta-feira, 5.