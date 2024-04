Terremoto de magnitude 4,8 é sentido na região de Nova York

Um terremoto de magnitude preliminar estimada de 4,8 foi sentido na região nordeste dos Estados Unidos, incluindo a cidade de Nova York, na manhã desta sexta-feira, 5, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.



A magnitude do terremoto foi revisada de 4,7 para 4,8. Isso pode mudar novamente à medida que mais dados forem revisados.

O tremor foi registrado às 10h23 no horário local a nordeste do distrito de Lebanon, no estado de Nova Jersey, a menos de 80 quilômetros da cidade de Nova York.

O terremoto foi leve e logo abaixo da superfície, a 5 km de profundidade, o que torna o tremor mais fácil de ser sentido.

Os relatos iniciais indicam que o tremor foi amplamente sentido nas cidades de Nova York, Filadélfia e na capital Washington.



É improvável que a leve agitação desse terremoto provoque danos, de acordo com as indicações iniciais dos dados do USGS.

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) disse que não houve relatos de danos ou feridos após o terremoto.

O NYPD está recebendo inúmeras ligações sobre edifícios que tremeram e está avaliando possíveis danos.

O Corpo de Bombeiros de Nova York disse que o terremoto ocorreu por volta das 10h30, com o departamento recebendo relatos de edifícios tremendo.

“Estamos respondendo aos apelos e avaliando a estabilidade estrutural”, disse o departamento em comunicado. “Não há incidentes graves neste momento.”

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, publicou no X (antigo Twitter) sobre o terremoto.



A 4.8 magnitude earthquake hit west of Manhattan and has been felt throughout New York.



My team is assessing impacts and any damage that may have occurred, and we will update the public throughout the day.