Dollar Tree aumenta preço dos itens nas lojas de todo o país

A Dollar Tree anunciou que vai aumentar o preço máximo dos seus artigos até ao final de 2024, afirmando que pretende oferecer uma seleção mais variada de produtos em diferentes faixas de preços.

“Este ano, em 3.000 lojas, esperamos expandir nossa variedade de vários preços em mais de 300 itens com preços que variam de US$ 1,50 a US$ 7”, disse o CEO Rick Dreiling durante uma teleconferência de resultados do quarto trimestre em 13 de março.

Se você é cliente da Dollar Store, pode esperar pagar preços mais altos por alimentos e lanches, bebidas, cuidados com animais de estimação, cuidados pessoais e outras categorias.



Embora a maioria dos produtos da rede de lojas Dollar permaneça em US$ 1,25, Dreiling explicou que os preços mais altos nas lojas Dollar Tree estão mudando porque deseja oferecer aos clientes uma “variedade mais relevante”.

Ele observou que mais pessoas de famílias mais ricas – ganhando pelo menos US$ 125.000 anualmente – tornaram-se novos clientes e constituíram o grupo demográfico de crescimento mais rápido da loja em 2023. Um relatório do Wall Street Journal daquele ano apoia a tendência de uma economia mais cara, indicando que 45% das famílias com rendimentos de seis dígitos provavelmente visitarão lojas de dólar, um aumento em relação aos 39% do ano anterior. A história observou que o tráfego das pessoas de renda mais alta para as lojas do dólar aumentou 4% durante o ano.



A empresa anunciou em junho passado que estava testando mais mantimentos a um preço de US$ 5. No entanto, lançou sua estratégia de preços múltiplos em 2019.

A Dollar Tree também anunciou durante uma recente teleconferência de resultados trimestrais que fecharia cerca de 1.000 lojas em todo o país – principalmente lojas Family Dollar, da rede que adquiriu em 2015. A empresa anunciou em uma teleconferência de resultados trimestrais que fecharia 600 lojas até o meio. deste ano e outros 370 nos próximos anos, à medida que os aluguéis dessas lojas expiram.



Fonte: ABC News.