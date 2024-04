Eclipse solar: multidão de turistas e fãs de astronomia invadem a 'rota da totalidade'

Quase não há mais vagas nos hotéis e aluguéis por temporada na rota do eclipse total do Sol, que será visto em parte de México, Estados Unidos e Canadá na tarde desta segunda-feira, 8.

Para se ter uma ideia, na “rota da totalidade” - onde o Sol encobrirá toda a Lua - moram cerca de 31 milhões de pessoas. E as autoridades esperam que mais de 3 milhões viajem para essa área só por causa do eclipse. Ou seja, é como se a população flutuasse cerca de 10% a mais. Tudo de uma vez.



Esse promete ser a maior multidão de eclipses da América do Norte de todos os tempos, graças ao caminho densamente povoado e à atração de mais de quatro minutos de escuridão do meio-dia no Texas e em outros locais escolhidos. Quase todas as pessoas na América do Norte tiveram pelo menos um eclipse parcial garantido, se o tempo permitisse.

“A cobertura de nuvens é uma das coisas mais complicadas de prever”, explicou a meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional Alexa Maines no Centro de Ciências dos Grandes Lagos de Cleveland no domingo. “No mínimo, não vai nevar.”



A incerteza iminente aumentou o drama. Faça chuva ou faça sol, "trata-se apenas de compartilhar a experiência com outras pessoas", disse Chris Lomas, de Gotham, Inglaterra, que estava hospedado em um trailer lotado nos arredores de Dallas, a maior cidade no caminho da totalidade.



Estendendo-se por cinco horas desde a primeira até a última "escondida" do sol, o eclipse de segunda-feira começa no Pacífico e atinge Mazatlan, no México, antes de passar para o Texas, Oklahoma, Arkansas e 12 outros estados dos EUA no Meio-Oeste, Médio Atlântico e Nova Inglaterra e depois Canadá. Última parada: Terra Nova, com o eclipse terminando no Atlântico Norte.



Levará apenas 1 hora e 40 minutos para que a sombra da Lua percorra mais de 6.500 quilômetros (4.000 milhas) através do continente.

A proteção dos olhos é necessária com óculos e filtros adequados para eclipses para olhar para o sol, exceto quando ele desaparece completamente da vista durante um eclipse.

O caminho da totalidade – aproximadamente 185 quilômetros de largura – abrange várias cidades importantes desta vez, incluindo Dallas, Indianápolis, Cleveland, Buffalo, Nova York e Montreal. Estima-se que 44 milhões de pessoas vivam dentro da pista, com mais algumas centenas de milhões num raio de 320 quilômetros. Adicione a isso todos os caçadores de eclipses, astrônomos amadores, cientistas e simplesmente curiosos, e não é de admirar que os hotéis e voos estejam esgotados e as estradas congestionadas.

Para o eclipse total desta segunda-feira, a lua deveria deslizar bem na frente do sol, bloqueando-o totalmente. O crepúsculo resultante, com apenas a atmosfera exterior do Sol ou a coroa visível, seria suficientemente longo para que as aves e outros animais ficassem em silêncio e para que planetas, estrelas e talvez até um cometa surgissem.

A escuridão fora de sincronia dura até 4 minutos e 28 segundos. Isso é quase o dobro do tempo que durou o eclipse de costa a costa dos EUA, há sete anos, porque a Lua está mais próxima da Terra. Serão necessários mais 21 anos até que os EUA vejam outro eclipse solar total nesta escala.



Fonte: Associated Press.