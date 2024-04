Jogador do Oregon ganha jackpot da Powerball de mais de US$ 1,3 bilhão

Um jogador da Powerball em Oregon ganhou um jackpot no valor de mais de US$ 1,3 bilhão no domingo, encerrando uma série de vitórias que se estendeu por mais de três meses.

O bilhete único – revelado após um atraso de mais de três horas no sorteio – acertou todos os seis números sorteados para ganhar o jackpot no valor de US$ 1,326 bilhão, disse a Powerball em um comunicado.



O jackpot tem um valor em dinheiro de US$ 621 milhões se o vencedor optar por receber uma quantia fixa em vez de uma anuidade paga ao longo de 30 anos, com pagamento imediato seguido de 29 parcelas anuais. O prêmio está sujeito a impostos federais, enquanto muitos estados também tributam os ganhos da loteria.

Os números vencedores sorteados na manhã de domingo foram: 22, 27, 44, 52, 69 e a Powerball vermelha 9.

A Loteria de Oregon disse que o bilhete vencedor foi vendido em Portland, Oregon.

“Quero parabenizar o vencedor por este momento de mudança de vida”, disse o diretor da loteria do Oregon, Mike Wells, em um comunicado. “Ninguém no Oregon jamais ganhou um prêmio dessa escala e é muito emocionante para nossa equipe e jogadores.”

O comunicado disse que o vencedor tem um ano para reivindicar o prêmio principal. De acordo com a lei estadual, os jogadores do Oregon, com poucas exceções, não podem permanecer anônimos.

Anteriormente, o maior prêmio da Powerball ganho em Oregon foi um jackpot de US$ 340 milhões em 2005. A última vitória do jackpot da Powerball em Oregon foi um prêmio de US$ 150,4 milhões reivindicado por um homem de Salem em 2018.

Até o último sorteio, ninguém havia ganhado o prêmio principal da Powerball desde o dia de Ano Novo, totalizando 41 sorteios consecutivos sem vencedor do jackpot, empatando uma seqüência consecutiva definida duas vezes antes em 2022 e 2021.

O prêmio de US$ 1,326 bilhão é o oitavo maior na história da loteria dos EUA. À medida que os prémios crescem, os sorteios atraem mais vendas de bilhetes, o que pode aumentar a probabilidade de os jackpots serem partilhados entre vários vencedores. As chances de ganhar o prêmio principal são de 1 em 292,2 milhões.

O sorteio programado para sábado à noite foi adiado e ocorreu no estúdio da Florida Lottery pouco antes das 2h30 de domingo para permitir que um dos organizadores concluísse os procedimentos necessários antes do horário programado, 22h59, disse a Powerball em um comunicado.



Em novembro de 2022, o sorteio da Powerball no valor recorde de US$ 2,04 bilhões, ganho por um único bilhete vendido no sul da Califórnia, foi adiado por quase 10 horas. A Loteria de Minnesota anunciou mais tarde que havia um problema técnico com seu processo de verificação de duas camadas, operado por fornecedores externos.



Fonte: Associated Press.