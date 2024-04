É a comida? Câncer atinge mais adultos com menos de 50 anos nos EUA

Há uma tendência preocupante nos Estados Unidos: mais adultos com menos de 50 anos estão sendo diagnosticados com câncer.

Oncologistas do Memorial Cancer Institute, em Hollywood, no sul da Flórida, confirmam que estão vendo mais casos.

“Essa sensação de que porque você é jovem isso não vai te afetar, isso não vai te afetar, infelizmente não é verdade”, disse o Dr. Brian Hunis, Diretor Médico de Oncologia Médica do Memorial Cancer Institute. “Eu diria que fazer parte dessa faixa etária é assustador porque atendíamos pessoas mais velhas do que nós. E não é muito frequente tratar pessoas da nossa idade ou mais jovens.”



A American Cancer Society estima que até 2030, os diagnósticos precoces de cancro aumentarão 30% e as mortes de pacientes com cancro aumentarão quase 20%.



Os pacientes com câncer estão “cada vez mais mudando de indivíduos mais velhos para indivíduos de meia-idade”, de acordo com um relatório divulgado pela American Cancer Society.

Entre os adultos com 65 anos ou mais, os adultos entre os 50 e os 64 anos e os com menos de 50 anos, “as pessoas com menos de 50 anos foram as únicas destas três faixas etárias a registar um aumento na incidência global de cancro” entre 1995 e 2020, afirma o relatório. que foi publicado no CA: A Cancer Journal for Clinicians.



Alimentação e outros fatores



Por que isso está acontecendo é muito mais complexo. Acredita-se que nossa dieta, meio ambiente, falta de exercícios, uso de drogas e álcool sejam fatores. O Dr. Hunis diz que acima de tudo é a comida que comemos.



“Você só tem um corpo, você também pode alimentá-lo direito. É mais fácil dizer isso porque infelizmente é muito mais barato e mais fácil comer mal do que comer bem”, disse o Dr.



O Dr. Hunis acrescenta que é crucial ouvir o seu corpo. Consulte um médico se notar mudanças significativas em como você se sente, especialmente se durar semanas ou meses.

“Não espere, não negligencie isso. Muitas dessas coisas são melhor tratadas quanto mais cedo melhor. Com isso quero dizer que mais cedo pode ser curável na maioria das vezes”, disse o Dr. Hunis.



Fonte: NBC Miami.