Mais de 200 mulheres e homens acusam médico de abuso sexual em Boston (MA)

Mais de 200 mulheres e vários homens aderiram a um grande processo por abuso sexual contra o médico Derrick Todd no Tribunal Superior de Suffolk, em Massachusetts.



A ação, que combina várias ações movidas no ano passado, acusa Todd de realizar terapia desnecessária da região pélvica, exames de mama, testiculares e retais em pacientes. As vítimas variam em idade, desde adolescentes até mulheres na faixa dos 60 anos, as quais ele ganhava confiança, iria além do tratamento de suas doenças reumáticas e se tornaria seu único médico ao realizar exames invasivos e desnecessários.



Todd - um ex-reumatologista do Brigham and Women's Hospital cuja especialidade envolve o tratamento de doenças inflamatórias dos músculos, articulações e ossos - começou a abusar de pacientes em 2010.

O processo também acusa várias dezenas de outros réus, incluindo Brigham and Women's Faulkner Hospital e Charles River Medical Associates, de saber do abuso e não conseguir impedi-lo.



“É um número extraordinário de pessoas que depositaram a sua confiança no Dr. Todd e que tiveram essa confiança violada simplesmente para a sua própria gratificação pessoal e egoísta”, disse William Thompson da Lubin & Meyer, cuja empresa com sede em Boston representa a maioria das vítimas.

Investigação interna



Em abril de 2023, o hospital Brigham and Women’s recebeu duas reclamações anônimas sobre Todd e iniciou uma investigação interna. Disseram a Todd que não poderia realizar exames delicados sem um acompanhante. Em junho, ele foi colocado em licença administrativa e demitido um mês depois. O hospital disse que também notificou o Departamento de Saúde Pública, o Conselho Estadual de Registro em Medicina, as autoridades policiais e seus pacientes atuais e antigos.

Em setembro, Todd chegou a um acordo voluntário com o Conselho de Registro em Medicina para interromper a prática da medicina em qualquer lugar do país. Nenhuma acusação criminal foi apresentada contra Todd, mas vários ex-pacientes foram entrevistados pelas autoridades.



O advogado de Todd, Anthony Abeln, disse que seu cliente “não discutirá este assunto na mídia, mas defenderá seus cuidados à medida que o caso avança no sistema do Tribunal Superior de Massachusetts”.



Fonte: Associated Press.