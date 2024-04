Contratações aumentam na Flórida e no Texas e diminuem na Califórnia e Nova York

As contratações estão aumentando em cidades menores e grandes centros na Flórida e no Texas, de acordo com uma análise da Gusto de mais de 30.000 empresas em sua plataforma. Os dados analisaram a parcela de contratações entre janeiro de 2018 e dezembro de 2023 em pequenas e médias empresas.



A tendência de trabalho remoto liderada pela pandemia deslocou empregos das costas do Nordeste e da Califórnia para cidades de pequeno e médio porte em todo o país, como Orlando, San Antonio e Houston, que registraram aumentos significativos na parcela de contratações.



A região Sul dos EUA vem emergindo como um importante centro da economia americana, com um crescimento populacional em expansão.



Enquanto as principais cidades costeiras representavam 35% das contratações antes de março de 2020, esta percentagem é agora de cerca de 29%. Isso foi impulsionado por quedas nas contratações na cidade de Nova York, Los Angeles e Seattle.



Por exemplo, São Francisco perdeu 2,7 pontos percentuais de sua parcela de contratações ao comparar o período pré-Covid com meados de 2022 e 2023. Uma análise do Grupo de Inovação Econômica de 2023 das estimativas populacionais do Censo revela que São Francisco teve um declínio populacional de quase 8% entre 2020 e 2022, enquanto San Jose teve perdas acima de 4%.



Washington, DC, foi o único centro econômico costeiro tradicional analisado por Gusto que registrou um ganho na quota de contratações entre 2018 e 2023, talvez impulsionado pelo crescimento das contratações de funcionários públicos presenciais. Relatórios de emprego recentes mostram que o governo é um dos setores que mais cresce em termos de contratação.



Enquanto isso, as cidades da Flórida e do Texas estão em uma espécie de onda de contratações. Orlando viu uma mudança de 30,6% na parcela de contratações, enquanto San Antonio foi de 23,1%.

Miami e Austin, que atraíram milhares de trabalhadores remotos em setores como o tecnológico, tiveram ganhos modestos nas contratações nos primeiros dois anos da pandemia, embora as quotas de contratação tenham diminuído entre meados de 2022 e 2023.



As cidades menores que vivem à sombra dos grandes centros urbanos ganharam destaque na reconfiguração pós-pandemia. Áreas como St. Louis e Boise viram seus próprios booms de contratações e ambas lidaram com um influxo de recém-chegados.



Fonte: Business Insider.