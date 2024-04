Mapa mostra onde bilhões de cigarras surgirão em breve nos EUA

É um evento raro para cigarras com ciclo de vida de 13 anos e ciclo de vida de 17 anos atingirem a idade adulta ao mesmo tempo.



A qualquer momento, duas enormes ninhadas de cigarras emergirão do solo num evento de dupla emergência que não acontecia há mais de 200 anos. Bilhões – talvez até trilhões – desses insetos estarão voando por aí, e agora um mapa do Departamento de Agricultura dos EUA nos mostra exatamente onde esse “geddon de cigarra” acontecerá.



Os dois grupos são Brood XIII e Brood XIX. As cigarras têm um ciclo de vida periódico, só emergindo de baixo da superfície quando atingem a idade adulta e as temperaturas são adequadas. Alguns levam 13 anos para se tornarem adultos, enquanto outros levam 17 anos.

É um evento raro para cigarras com ciclo de vida de 13 anos e ciclo de vida de 17 anos atingirem a idade adulta ao mesmo tempo. Especialistas disseram que este evento não acontecerá novamente até 2245.

A Brood XIII (representada pela cor marrom/verde no mapa do USDA) é composta por três espécies e tem ciclo de vida de 17 anos, segundo o blog Cicada Mania. Este grupo será visto em partes de Iowa, Illinois, Indiana e Wisconsin e perto do Lago Michigan.

Espere que os subúrbios de Chicago sejam barulhentos com seu chamado de acasalamento durante os meses de verão.

A Brood XIX (vista em azul claro no mapa do USDA) tem um ciclo de vida de 13 anos e suas quatro espécies serão vistas mais difundidas nos EUA. Essas cigarras ressuscitarão no Alabama, Missouri, Mississippi, Tennessee e partes do Arkansas, Geórgia , Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Carolina do Norte e do Sul, Oklahoma e Virgínia.

Mesmo que a enorme quantidade de cigarras possa parecer assustadora, os insetos não mordem nem picam e não são perigosos para pessoas ou animais de estimação.

Se você está preocupado com qualquer impacto que suas plantas e árvores possam ter com as cigarras, o Serviço Florestal do USDA tem algumas recomendações específicas.

As ninhadas periódicas, de cor escura e olhos vermelhos, não devem ser confundidas com cigarras anuais de cor verde e olhos pretos. As cigarras adultas podem viver até seis semanas enquanto acasalam e põem ovos para as próximas ninhadas.



Fonte: ABC.