Suprema Corte do Arizona mantém lei de 1864 que proíbe maioria dos abortos

A Suprema Corte do Arizona manteve na terça-feira, 9, a proibição do aborto estabelecida durante a Guerra Civil. A decisão torna ilegal quase todos os abortos no estado.

“Até à data, a nossa legislatura nunca criou afirmativamente um direito ao aborto eletivo, ou autorizou de forma independente, o aborto eletivo”, afirmou o parecer do tribunal.



Com isso, quase todos os abortos no estado ficam proibidos, com exceção dos casos em que o procedimento é necessário para salvar a vida da mãe. Também elimina a proibição do aborto após 15 semanas, que foi aprovada em lei em 2022, antes de a Suprema Corte dos EUA anular Roe vs.



Depois que o direito constitucional ao aborto foi anulado no final daquele ano, o Arizona ainda tinha uma lei em vigor de 1864 que proibia quase todos os abortos, inclusive em casos de estupro ou incesto.

Os republicanos tentaram reviver a lei, mas enfrentaram oposição dos defensores do direito ao aborto, incluindo a Planned Parenthood Arizona, que foi demandante neste caso.

Um tribunal de primeira instância decidiu anteriormente que os prestadores de serviços médicos poderiam realizar abortos até às 15 semanas de gravidez ao abrigo da nova lei. Mas essa decisão foi anulada com a decisão da Suprema Corte estadual na terça-feira.



“Como milhões de mulheres em todo o Arizona, estou me recuperando da decisão insensível da Suprema Corte de manter a proibição total do aborto de 1864. Esta lei arcaica, que foi escrita por homens 48 anos antes mesmo do Arizona se tornar um estado, ameaça a vida de inúmeras mulheres e tira-nos o controle sobre nossos corpos. Hoje parece um dia sombrio”, disse Hobbs. “Mas garanto às mulheres do Arizona que a luta pelas nossas liberdades reprodutivas está longe de terminar. Quero deixar claro que a minha ordem executiva que protege as mulheres e os médicos de serem processados por advogados extremistas do condado ainda está em vigor. liberdades."



Quer a legislatura aja ou não, a questão do aborto poderá acabar na votação de Novembro.

O Arizona for Abortion Access disse que reuniu 500.000 assinaturas, o que está além do número necessário para colocar a medida em votação em novembro.

A medida eleitoral pediria aos eleitores que decidissem sobre uma emenda constitucional sobre o aborto.

Se aprovada, a alteração permitiria o acesso até o ponto de viabilidade fetal.

Esta lei não será aplicada nos próximos 14 dias para permitir aos demandantes a oportunidade de explorar outros desafios legais, escreveram os juízes.



Fonte: ABC.