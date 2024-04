Tempestades, granizo e inundações varrem parte do sul dos EUA; Flórida tem alerta de tornado

Tempestades severas com ventos fortes, granizo grande, inundações repentinas e tornados varrem partes do sul dos Estados Unidos. Um alerta de tornado foi emitido para partes da Flórida Central nesta quinta-feira, 11.



Os condados de Marion, Flagler, Volusia, Sumter e Lake estão sob vigilância de tornado até as 15h desta quinta-feira. As áreas com maior risco de mau tempo ficam a noroeste de Orlando. No entanto, os ventos fortes serão um problema em toda a Flórida Central.



O mau tempo, incluindo tornados, continuará a avançar do sul para o leste com mais força até esta quinta-feira, ao longo dos corredores interestaduais 10 e 20, mas pode enfraquecer no final de semana, alertam os meteorologistas do AccuWeather.



Grandes áreas nos estados de Louisiana, Mississippi e Alabama foram afetadas, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).



O sistema deslocou-se para leste, com partes da Florida e da Geórgia agora cobertas por avisos de tempestades e inundações repentinas. Uma morte foi relatada anteriormente no condado de Scott, Mississippi, cerca de 200 milhas (320 km) ao norte de Nova Orleans.



Os riscos vão desde fortes rajadas de vento e tornados até inundações repentinas e granizo do tamanho de bolas de golfe até a noite desta quinta-feira.



Tornados foram registrados ao longo do corredor Interestadual 10 na quarta-feira, 10. Relatos de ventos prejudiciais estenderam-se do oeste da Louisiana até o Panhandle da Flórida.