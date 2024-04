New York City e Los Angeles têm o maior número de moradores de rua do país

Um relatório do US News mostra as 25 principais cidades do país com as maiores populações de desabrigados de 2020 a 2023. As cidades de Nova York e Los Angeles lideraram o ranking; Flórida tem uma cidade na lista.



A cidade de Nova York ficou em primeiro lugar, com uma população de sem-teto de mais de 88.000 pessoas – um aumento de cerca de 13% em relação a 2020.



No entanto, a maior parte da lista apresentava cidades da Califórnia, incluindo Los Angeles (nº 2), San Diego (nº 4) e Sacramento (nº 9), entre outras.

Apenas uma cidade na lista estava localizada na Flórida: Miami, na 19ª posição. De acordo com o relatório, Miami tinha uma população de desabrigados de 3.657, o que representa um crescimento de 3% em relação a três anos atrás.



Na contagem de 2023, a Flórida relatou 15.482 pessoas desabrigadas ou 6% do total nacional de pessoas que vivem em locais não destinados à habitação humana. O estado também teve alguns dos maiores aumentos do país no número de famílias com crianças e veteranos em situação de rua entre 2022-2023.



No dia 20 de março, Ron DeSantis assinou uma nova lei que proíbe as pessoas em situação de rua de permanecer em locais públicos e obriga os condados a arrumarem abrigos.



Sob a nova lei, elas não poderão acampar em espaços públicos com barracas, abrigos temporários ou camas. As localidades serão encarregadas de fazer cumprir a lei e sujeitas ao escrutínio estatal. “A Flórida não permitirá que acampamentos de moradores de rua se intrometam em seus cidadãos ou prejudiquem sua qualidade de vida”,



A classificação completa do U.S. World News é a seguinte:



City - Homeless Population - Growth from 2020-2023 - Rate of Homelessness (per 1,000 people)



1New York City, NY 88,025 13% 10.6



2Los Angeles, CA 71,320 12% 18.7



3Seattle, WA 14,149 20% 18.9



4San Diego, CA 10,264 34% 7.4



5Denver, CO 10,054 65% 14.1



6San Jose, CA 9,90 33% 10.2



7Oakland, CA 9,759 20% 22.7



8Phoenix, AZ 9,642 30% 5.9



9Sacramento, CA 9,281 68% 17.6



10 San Francisco, CA 7,582 -7% 9.4



11Las Vegas, NV 6,566 24% 10.0



12Portland, OR 6,297 51% 9.9



13Chicago, IL 6,139 14% 2.3



14Boston, MA 5,202 -15% 8.0



15Washington, DC 4,922 -23% 7.3



16Philadelphia, PA 4,725 -16% 3.0



17Fresno, CA 4,493 23% 8.2



18Dallas, TX 4,244 -5% 3.3



19Miami, FL 3,657 3% 8.1



20Long Beach, CA 3,447 69% 7.6



21Minneapolis, MN 3,312 9% 7.8



22Houston, TX 3,270 -18% 1.4



23San Antonio, TX 3,155 8% 2.1



24Fort Worth, TX 2,776 31% 2.9



25Atlanta, GA 2,679 -17% 5.4