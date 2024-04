Doença potencialmente fatal pode estar ligada a botox falso, alertam autoridades

A toxina botulínica, principal componente do Botox, raramente causa enjoos. Mas, sob certas condições, é considerada uma das substâncias mais letais.



O departamento de saúde do estado de Illinois pediu às unidades de saúde que fiquem atentas a pacientes que apresentem sintomas de botulismo que possam estar relacionados a injeções falsificadas de Botox.



Houve dois casos de indivíduos que sofreram de visão turva, rosto caído, fadiga e dificuldade para respirar após serem injetados com Botox ou uma possível versão falsificada do produto, disse o Departamento de Saúde Pública de Illinois na segunda-feira.

Ambos os indivíduos tiveram que ser hospitalizados após receberem injeções de uma enfermeira licenciada no condado de LaSalle, localizado a sudoeste de Chicago.

O departamento disse que a enfermeira estava “realizando trabalho fora de sua autoridade”.

Em Illinois, as injeções de Botox só são permitidas por certos profissionais licenciados que são regulamentados pelo Departamento de Regulamentação Financeira e Profissional de Illinois, disse o departamento. Esses profissionais licenciados não incluem cosmetologistas ou esteticistas.



O departamento de saúde possui uma ferramenta de pesquisa de licença on-line para que os pacientes verifiquem se a pessoa que administra as injeções está licenciada para fazê-lo.

“Receber esses tratamentos em ambientes não licenciados e não aprovados pode colocar você ou seus entes queridos em sério risco de problemas de saúde”, disse o diretor do departamento de saúde de Illinois, Dr. Sameer Vohra, em um comunicado à imprensa. “Se você estiver enfrentando algum problema de saúde após um tratamento cosmético recente, entre em contato com seu médico imediatamente para obter ajuda e assistência.”

Os profissionais de saúde em Illinois estão sendo solicitados a registrar um histórico completo de pacientes que receberam Botox recentemente, incluindo a finalidade das injeções, o número de doses e o nome da pessoa que administrou as injeções.

Quaisquer casos que possam ser botulismo devem ser relatados ao departamento de saúde local, disse o departamento de saúde.

O botulismo é uma doença causada por uma toxina que ataca os nervos do corpo, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. A toxina botulínica é o principal componente do Botox e raramente causa enjoos. Mas, sob certas condições, é considerada uma das toxinas mais letais conhecidas, afirmou o CDC.

Existem diferentes tipos de botulismo, mas os sintomas geralmente incluem dificuldade para engolir ou respirar, fraqueza muscular, visão dupla e características faciais caídas. O CDC disse que a doença pode causar paralisia muscular ou morte.



O departamento está trabalhando com o CDC e a Food and Drug Administration para investigar os casos. Casos semelhantes foram relatados no Tennessee, disse o departamento.



Fonte: ABC.