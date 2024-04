Manifestantes pró-palestinos bloqueiam pontes na Califórnia e Nova York

Manifestantes pró-palestinos causaram fechamento de pontes na Califórnia e Nova York nesta segunda-feira, 15. Também houve manifestações em outras cidades, como Miami e Chicago.

Primeiro, dois protestos pró-palestinos separados fecharam as pistas da I-880 em Oakland,na Califórnia, na manhã desta segunda-feira.



O protesto foi uma das várias manifestações que bloquearam o tráfego nas autoestradas da Bay Area, com outro grupo de ativistas bloqueando o tráfego no sentido sul na Ponte Golden Gate a partir das 8h. A polícia relatou inicialmente um acidente na 23ª Avenida por volta das 6h15, bloqueando as pistas norte da rodovia, de acordo com um alerta sig.



Pouco tempo depois, a KCBS Traffic postou nas redes sociais que também houve um protesto na área que bloqueou todas as pistas no sentido norte. O protesto ocorreu na região da 5ª Avenida, segundo relatos.



O post dizia que havia relatos de barris na estrada, bem como de pessoas em cadeiras de jardim sentadas entre os barris, todas acorrentadas. A postagem não indicava o que estava sendo protestado, mas havia relatos de uma faixa sendo exibida que dizia "Bloqueio econômico A-15 para uma Palestina livre".



Policiais do CHP e de Oakland estiveram no local em força para responder ao protesto e liberar pistas. Pouco depois das 7h, o back-up na I-880 se estendia de Oakland a San Leandro. Por volta das 8h, outro grupo de manifestantes bloqueou a direção sul da 880 na 7th Street, perto do porto de Oakland e da Jack London Square.



A partir das 11h, uma faixa da 880 no sentido norte, perto do protesto da 23ª Avenida, foi reaberta e uma faixa da 880 no sentido sul, perto do protesto da 7th Street, foi reaberta. Os reboques de trator podem usar a I-580 no sentido oeste através de Oakland até novo aviso, de acordo com as autoridades.

De acordo com o Bay City News Service, um protesto adicional estava planejado para o meio-dia nas ruas UN Plaza e Market e Hyde, em São Francisco, pelo Grupo Code Pink. Também está prevista uma ação do grupo A15Action para as 17h30 na fábrica da Tesla em Fremont.

Em Nova York, dezenas de manifestantes pró-palestinos correram para a ponte do Brooklyn na tarde desta segunda-feira. Oficiais da NYPD em bicicletas seguiram o grupo até a ponte. Eles começaram a fazer prisões quando alguns manifestantes começaram a acender o que pareciam ser sinalizadores de trânsito em meio ao trânsito.



Foi um dos vários protestos semelhantes em todo o país.

Na manhã de segunda-feira, cerca de uma dúzia de manifestantes interromperam o tráfego no sentido oeste na ponte Hamilton Fish Newburgh-Beacon sobre o rio Hudson.

Os manifestantes dizem que a desobediência civil foi para apelar a uma Palestina livre e para chamar a atenção para o que consideram ser “o genocídio em curso perpetrado por Israel contra o povo de Gaza”.

