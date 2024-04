Moradores puxam filhotes de urso de árvore para tirar fotos na Carolina do Norte

Uma cena perturbadora foi capturada em vídeo na Carolina do Norte esta semana: pessoas podem ser vistas puxando dois filhotes de urso preto de uma árvore perto de um complexo de apartamentos e tirando fotos com os animais selvagens.



O grupo de seis pessoas foi filmado tirando os filhotes de urso só para posar com os animais para fotos. O episódio ocorreu na terça-feira, 16, em Buncombe.



Os pequenos animais estavam próximos de uma cerca de um condomínio. Moradores os avistaram, sem a proximidade de um animal adulto, e os arrancaram dos galhos.



Uma delas até deixou cair um deles enquanto o segurava. Outro filhote foi visto fugindo freneticamente do grupo, tentando passar por cima da cerca.



A polícia foi chamada ao local e contou com a ajuda da bióloga de projetos especiais da Comissão de Recursos da Vida Selvagem da Carolina do Norte, Ashley Hobbs. A especialista relatou ter visto o vídeo dos três filhotes, mas apenas um restava quando ela entrou no local. Ele estava bastante molhado e tremia de frio.



"Confrontamos as pessoas no local naquele dia e informamos o quão irresponsável e potencialmente mortal poderia ser para aquele filhote ser separado de sua mãe, especialmente arrancado de uma árvore como aquela", disse Ashley.

A bióloga disse que é incomum uma mãe ursa deixar seus filhotes sozinhos numa árvore nesta época do ano. Ela suspeita que os filhotes provavelmente ficaram sozinhos por muito tempo.

"Acho que os ursos provavelmente tiveram uma experiência bastante traumática", declarou Ashley. “Um dos filhotes foi encontrado mais tarde em um lago de retenção e levado para um centro de reabilitação de filhotes licenciado. O outro não foi localizado”, disse a organização em um post no Facebook.



A Comissão de Recursos da Vida Selvagem da Carolina do Norte está investigando e vai determinar se haverá alguma acusação, segundo o Asheville Citizen Times.



????????????????????: A group of people in North Carolina were caught on video pulling black bear cubs out of a tree and taking selfies with them.



The incident happened in Asheville, North Carolina, and authorities were called to intervene in the situation.



North Carolina Wildlife… pic.twitter.com/OzrgmNuY4s