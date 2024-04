EUA esperam mais de 2 milhões de brasileiros em 2024

Não é uma novidade que os Estados Unidos esperam mais de 2 milhões de brasileiros em 2024. A projeção foi reforçada durante o “Warm-up” do IPW 2024, no Consulado dos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 19.

Neste ano, o destino projeta receber portanto mais de 2 milhões de turistas brasileiros, com crescimento de 23,8% em relação a 2023, quando o país recebeu 1,6 milhão. Este número também alcança 95,5% do volume de chegadas de 2019 (pré-pandemia).



A expectativa é que os números de 2019 sejam superados até 2025, quando a projeção desenha um crescimento na ordem de 106,8%, batendo a marca de 2,248 milhões de turistas do Brasil, ante aos 2,105 milhões registrados em 2019. Se concretizado, o Brasil pode inclusive subir no ranking de principais destinos emissores para os EUA. Atualmente, o país figura o sétimo lugar da lista, atrás de Canadá, México, Inglaterra, Japão, China e Coreia do Sul.



AS CIDADES MAIS PROCURADAS – Mas para onde irão todos estes brasileiros? Segundo dados do Consulado dos EUA, que também lembrou dos números de 2019 (2,1 milhões), de 2022 (1,2 milhão) e 2023 (1,6 milhão), os brasileiros irão para Flórida, Nova York, Califórnia, Havaí, Washington, Texas, Alasca, Washington, Nova Jersey e Nevada. Este é o Top 10 dos destinos mais procurados, que, em boa parte das viagens, são conjugados numa única viagem.



NÚMERO DE CIDADES – Tanto é que dados revelam que a maioria dos brasileiros que vão aos Estados Unidos visita de duas a três cidades. A quantidade de cidades visitadas por cada brasileiro é a seguinte: uma cidade (12%); de duas a três cidades (57%); quatro ou mais cidades (25%). Quem ainda não decidiu representa 6% dos turistas pesquisados. Estes números abrem cada vez mais os olhos dos destinos e fornecedores norte-americanos para o mercado brasileiro.



Emanuelle De Nadal, especialista Comercial de Turismo e Viagens do Consulado dos EUA, afirmou que a estratégia para 2024 é justamente trazer novos destinos para promover seus atrativos no mercado brasileiro. “Tudo para que esses novos destinos se estabeleçam, como Las Vegas, por exemplo.

Por conta disso, Emanuelle De Nadal, especialista Comercial de Turismo e Viagens do Consulado dos EUA, disse que a estratégia para 2024 é justamente trazer novos destinos para promover seus atrativos no mercado brasileiro. “Tudo para que esses novos destinos se estabeleçam, como Las Vegas, por exemplo. E além disso, levar destinos tradicionais já no Brasil, como Disney e Orlando, para outros estados do Brasil menos alcançados na questão de treinamentos”, informou ela.



MAIS DE US$ 6,3 BILHÕES EM GASTOS – Os 1,2 milhão de brasileiros gastaram US$ 6,3 bilhões nos Estados Unidos em 2022, se tornando o sexto maior mercado neste sentido. Imagina neste ano, que a previsão é de mais de 2 milhões de brasileiros no destino? A projeção para 2024 é que cheguemos a 102% da recuperação dos gastos nos Estados Unidos. Em 2025, esse número tem tudo para pular para 117% e, em 2027, para incríveis 138% em relação ao pré-pandemia.

CONECTIVIDADE – Em breve, iremos receber detalhes da atual malha aérea entre Brasil e Estados Unidos. No entanto, para dar um spoiler, estamos atualmente com 76% das frequências que eram operadas em 2019, antes da pandemia. São atuais 156 voos semanais realizados pelas mais diversas companhias aéreas.



Fonte: Mercado e Eventos.