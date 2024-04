Alerta de saúde é emitido em todo os EUA para uma marca de carne moída

Um alerta de saúde nacional foi emitido para produtos de carne moída da Grande Omaha que podem estar contaminados com E. coli O157:H7, uma cepa específica da bactéria Escherichia coli que é conhecida por causar infecção intestinal grave em humanos.

Os produtos de carne moída crua afetados foram produzidos e embalados em 28 de março de 2024, com data de “Uso/Congelamento até” de 22 de abril de 2024 e “EST.960A” dentro da marca de inspeção do USDA.

De acordo com o Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos EUA (FSIS), a carne moída foi enviada para restaurantes e lojas de varejo em todo o país.

Como os produtos afetados não estão mais à venda, o FSIS afirmou que não foi solicitado um recall. Em vez disso, a agência emitiu um alerta de saúde caso os consumidores tenham carne moída no congelador.

Se você tiver algum dos produtos bovinos listados acima, o FSIS desaconselha seu consumo. Em vez disso, eles devem ser jogados fora ou devolvidos ao local onde você os comprou.



O FSIS emitiu um alerta de saúde para os seguintes produtos.



Não houve relatos confirmados de doenças relacionadas a este alerta de saúde, mas se você não se sentir bem após consumir carne moída, entre em contato com um médico.

A E. coli, uma bactéria potencialmente mortal, pode causar desidratação, diarreia com sangue e cólicas abdominais. Os sintomas geralmente aparecem três a quatro dias após o consumo de um alimento afetado e podem durar cerca de uma semana, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Os casos graves de E. coli são mais comuns em crianças com menos de 5 anos de idade e em adultos mais velhos, mas qualquer pessoa que apresente estes sintomas deve procurar atendimento médico de emergência imediatamente.

Em alguns casos graves, um paciente pode desenvolver insuficiência renal, observa o CDC.

Se você tiver dúvidas sobre o alerta de saúde, o FSIS recomenda entrar em contato com Gina Adami, representante da Greater Omaha Packing Co., Inc., pelo telefone 402-575-4702 ou [email protected].

Se você tiver dúvidas sobre segurança alimentar, pode ligar gratuitamente para a linha direta gratuita do USDA Meat and Poultry Hotline em 888-MPHotline (888-674-6854) ou enviar uma pergunta por e-mail para [email protected].