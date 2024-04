5 dos 10 aeroportos mais movimentados do mundo ficam nos EUA

Dos 10 aeroportos mais movimentados do mundo em 2023, cinco deles estão nos Estados Unidos. O aeroporto mais movimentado do mundo em termos de passageiros é o Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson, na Geórgia. Com mais de 150 destinos domésticos e 78 internacionais, o aeroporto registrou um movimento de cerca de 104,6 milhões de passageiros em 2023.



Em seguida vem o Aeroporto Internacional de Dubai com pouco mais de 86,9 milhões de passageiros no ano passado. O aeroporto nos Emirados Árabes Unidos ultrapassou o Aeroporto de Dallas-Fort Worth, nos Estados Unidos, que aparece agora em terceiro lugar com mais de 81,7 milhões de passageiros em 2023.

Os números foram revelados pelo Conselho Internacional de Aeroportos (ACI na sigla em inglês), entidade que representa comercialmente aeroportos a nível global. O conselho divulgou na semana passada uma pesquisa preliminar com os 10 aeroportos mais movimentados do mundo em 2023 e concluiu que mudanças significativas foram impulsionadas pelo ressurgimento das viagens aéreas internacionais.

“As viagens aéreas globais em 2023 foram impulsionadas principalmente pelo segmento internacional, motivados por vários fatores. Entre estes estavam os benefícios esperados da reabertura da China e uma inclinação crescente para viagens apesar das condições macroeconômicas”, disse em comunicado Luis Felipe de Oliveira, diretor geral do Conselho.

Dos 10 aeroportos mais movimentados do mundo em 2023, cinco deles estão nos Estados Unidos. Esta foi a primeira vez que Dubai apareceu na vice-liderança e o maior salto da lista foi para o Aeroporto de Tóquio-Haneda, que figurava na 16ª posição em 2022 e pulou para a 5ª no ano passado.



Os 10 aeroportos mais movimentados do mundo em 2023:

Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson – 104,6 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional de Dubai – 86,9 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth – 81,7 milhões de passageiros

Aeroporto de Londres-Heathrow – 79,1 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional de Tóquio-Haneda – 78,7 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional de Denver – 77,8 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional de Istambul – 76 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional de Los Angeles – 75 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional Chicago O’Hare – 73,8 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional Indira Gandhi (Nova Delhi) – 72, 2 milhões de passageiros

Entre os aeroportos mais movimentados do mundo em termos de passageiros internacionais, Dubai sai na frente, enquanto aeroportos em Londres, Amsterdã, Paris e Singapura vêm em seguida.

Os 10 aeroportos com mais movimento de passageiros internacionais em 2023:

Aeroporto Internacional de Dubai – 86,9 milhões de passageiros

Aeroporto de Londres-Heathrow – 74,9 milhões de passageiros

Aeroporto de Amsterdã-Schiphol – 61,8 milhões de passageiros

Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle – 61,4 milhões de passageiros

Aeroporto Changi de Singapura – 58,4 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional de Istambul – 58,2 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional de Incheon (Seul) – 55,7 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional de Frankfurt – 54 milhões de passageiros

Aeroporto Internacional de Hamad (Doha) – 45,9 milhões de passageiros

Aeroporto de Madrid-Barajas – 43,7 milhões de passageiros



Os rankings divulgados pelo Conselho Internacional de Aeroportos são baseados em dados de mais de 2.600 aeroportos em mais de 180 países em todo o mundo.



Fonte: CNN.