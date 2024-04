Romance online: Golpistas transformam vítimas em "mulas de dinheiro"

Nos primeiros meses de seu relacionamento online com um homem que se autodenomina Frank Borg, Laura Kowal foi inundada de bilhetes de amor e passou horas em telefonemas vertiginosos. No segundo ano, essas trocas eram metódicas e transacionais, com Frank instruindo Kowal sobre como abrir empresas e contas bancárias falsas para movimentar dinheiro.



“Acredito que ela se aprofundou muito nesse golpe e percebeu que estava sendo enganada e, quando tentou escapar, tornou-se o que é conhecido nesses golpes como uma ‘mula do dinheiro’”, disse a filha de Kowal, Kelly Gowe. "Eles a fisgaram nisso."

A experiência de Laura Kowal de ter suas economias drenadas e depois manipulada para ajudar golpistas estrangeiros a esconder e movimentar dinheiro – até mesmo criando novos perfis falsos para eles – é parte de uma nova reviravolta diabólica na crise de golpes românticos do país, disseram autoridades policiais ao canal CBS.



Uma investigação de um ano da CBS News descobriu que os golpistas têm tido cada vez mais sucesso em alavancar seu domínio romântico sobre as vítimas, transformando-as em co-conspiradores involuntários, ou “mulas de dinheiro”.



As cadeias de transações também criam um novo ponto de alavancagem que os golpistas podem dominar sobre suas vítimas para coagi-las a continuar a ajudar – agora elas também são criminosas.



No momento de sua morte, em 2020, Kowal estava “sob investigação pelas autoridades federais por possível comportamento criminoso envolvendo a criação de empresas para lavagem de dinheiro”, de acordo com um relatório da Patrulha Rodoviária do Missouri. Kowal foi encontrada morta naquele verão no rio Mississippi; um relatório da autópsia concluiu que ela se afogou.



De alvos a cúmplices



Este processo em que os fraudadores manipulam as vítimas para perpetuarem os seus esquemas criou um campo minado jurídico para os investigadores. Muitas vezes, cabe aos procuradores decidir como acusar pessoas que passaram de alvos a cúmplices – especialmente quando cometeram fraude abertamente ou ajudaram a lavar milhões de dólares fraudados de terceiros.



A tática do golpe tornou-se tão difundida que os agentes federais estão transmitindo avisos que instam as pessoas a pensar duas vezes antes de ajudar alguém que conheceram online a movimentar dinheiro.



"Eles estão cometendo um crime"



James Barnacle, chefe da seção de crimes financeiros do FBI, disse à CBS News que o FBI desenvolveu perfis psicológicos de “mulas de dinheiro” para tentar entender como lidar melhor com o problema. O desafio, disse ele, é que os golpistas se tornaram melhores em obter controle sobre suas vítimas.



Cada vez mais, disse ele, isso inclui instruções à vítima para ajudar os golpistas a movimentar dinheiro.

Apoiando-se na confiança que estabeleceram, os golpistas transferem o dinheiro que roubaram de uma vítima para a nova conta bancária de outra vítima. “Elas (as vítimas) acham que são lucros comerciais para seu amante”, explicou Barnacle.

Os golpistas então instruem a vítima a transferir esse dinheiro internacionalmente, retirá-lo em espécie e pedir aos mensageiros que o recolham ou o transfiram para uma criptomoeda.

“Eles estão cometendo um crime naquele momento”, disse ele. "Eles cometeram fraude bancária.



Fonte: CBS.