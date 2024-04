Falsificadores estão cada vez mais qualificados na produção de bolsas de grife

Bolsas de luxo falsificadas se tornaram um fenômeno nas redes sociais. Em vez de imitações baratas, a última safra de bolsas falsificadas, conhecidas como “superfakes”, parece muito semelhante ao autêntico item de luxo.



À medida que marcas de luxo topo de gama, incluindo Hermes, Chanel e Prada, aumentaram os seus preços nos últimos anos, muitos consumidores recorreram a réplicas enganosamente de alta qualidade por uma fração do preço.

A precisão e a atenção aos detalhes colocadas na fabricação de réplicas de bolsas tornaram mais fácil para elas se passarem por produtos de luxo genuínos, quase sem quaisquer diferenças perceptíveis para o olho destreinado.



“Vinte anos atrás, as falsificações eram terríveis. Essas coisas custavam US $ 25… [Agora,] algumas Birkins falsificadas custam mais de US $ 6.000, feitas à mão”, disse Sarah Davis, presidente e fundadora da Fashionphile, uma boutique de remessa sofisticada, ao "Impact x Nightline", que dá uma olhada no luxo falsificado mercado de mercadorias. Este episódio agora está sendo transmitido no Hulu.

“[Com] a tecnologia, a capacidade de fazer uma superfake é mais fácil agora do que nunca”, disse Frank Russo, Diretor de Operações de Campo da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP).



De acordo com os relatórios da agência, os produtos contrafeitos representam impressionantes 2,5% do comércio global. Os bens de luxo são os itens mais falsificados. No último ano fiscal, a equipa de Russo apreendeu cerca de 23 milhões de produtos contrafeitos em todo o país, avaliados em mais de 2 bilhões de dólares em valor de retalho estimado, calculado como se fossem autênticos.



Em novembro de 2023, agentes federais executaram a maior apreensão de produtos falsificados da história dos EUA. As autoridades anunciaram a apreensão de cerca de 219 mil bolsas, roupas, sapatos, produtos de luxo e outros itens falsificados. O preço total de varejo sugerido pelo fabricante para esses itens foi de aproximadamente US$ 1,03 bilhão.



Famosos usam



Até mesmo algumas celebridades ostentam mercadorias superfalsas. A estrela de “The Real Housewives of Salt Lake City”, Jen Shah, ganhou as manchetes quando agentes federais apreenderam dezenas de bolsas falsificadas encontradas em sua posse, após sua prisão em 2021 por um esquema de fraude de telemarketing.



Apesar dos vendedores de produtos falsificados realizarem negócios publicamente, as autoridades policiais disseram que é difícil reprimir a sua atividade. A ABC News contatou mais de 50 vendedores baseados na China. Embora a maioria tenha se recusado a responder, um vendedor revelou que a operação costuma ser extremamente discreta, com cada elo do processo isolado dos demais.

Comprar, porém, é um processo mais fácil. Durante a pandemia de COVID-19, Amy X. Wang, editora-chefe assistente da New York Times Magazine, fez reportagens sobre a indústria de superfalsificações.

“Não é realmente um processo secreto”, disse Wang, “[é] quase decepcionantemente fácil”, disse Wang.

Wang descobriu um ecossistema online de réplicas de bolsas paralelas às marcas de luxo, tornando os produtos falsificados facilmente acessíveis. Em fóruns do Reddit, como “r/Wagoonladies”, os compradores interessados podem encontrar guias de compra detalhados, avaliações completas de clientes e listas de contatos de vendedores baseados principalmente na China.



Apesar do aumento da prevalência de produtos de luxo falsificados, as marcas de luxo autênticas continuam a ser investimentos sólidos. Os dados de revenda da Rebag indicam que estilos populares de marcas como Louis Vuitton, Chanel e Hermes estão sendo revendidos em segunda mão por preços superiores ao preço de compra original. As marcas de luxo mantêm os seus produtos exclusivos e os preços elevados.

Sarah Davis, presidente e fundadora da Fashionphile, criou uma plataforma de revenda que vende bolsas de luxo usadas, permitindo aos consumidores comprar bolsas autênticas, na maioria dos casos, por uma fração do preço de varejo.

“A verdade é que nunca houve tantas falsificações melhores, as superfalsificações, como hoje”, disse Davis. "E ainda assim as marcas de luxo nunca foram tão fortes."

Fonte: ABC News.