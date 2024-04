Traços do vírus da gripe aviária são encontrados em leites e laticínios pasteurizados, diz FDA

À medida que as agências federais e os parceiros estatais continuam a investigar surtos de gripe aviária altamente patogénica (HPAI) - mais comumente referida como gripe aviária - a Food and Drug Administration dos EUA afirma ter descoberto fragmentos do vírus em algumas amostras de leite. As informações são da ABC News.

Numa atualização da FDA, a agência disse que testou amostras de leite por reação em cadeia da polimerase (PCR) e descobriu a presença de fragmentos do vírus, que não é o mesmo que vírus infeccioso e atualmente não representa risco aumentado para a saúde humana.



“Com base nas informações disponíveis, é provável que a pasteurização inative o vírus, mas não se espera que o processo remova a presença de partículas virais”, afirmou a FDA.

“Neste ponto, quando você procura algo em saúde pública, ciência e medicina, suas chances de encontrá-lo aumentam”, disse a correspondente médica-chefe da ABC News, Dra. Jennifer Ashton.

Citando um alto funcionário dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, Ashton disse: “o risco geral para a população americana em geral é baixo, especialmente para vacas leiteiras, no entanto, 'eles estão levando isso muito a sério'”.



O que saber sobre a gripe aviária e a segurança do fornecimento de leite



É importante ressaltar que a FDA declarou que “não vimos nada que pudesse mudar nossa avaliação de que o fornecimento comercial de leite é seguro” e esperamos novos resultados de vários estudos “nos próximos dias ou semanas”.

As preocupações surgiram pela primeira vez no mês passado, quando a GAAP foi detectada em vacas leiteiras em vários estados, mas o USDA e a FDA sustentam que o fornecimento comercial de leite nos EUA permanece seguro devido “ao processo de pasteurização e ao desvio ou destruição do leite de vacas doentes”.



"Quase todo (99%) o fornecimento comercial de leite produzido em fazendas leiteiras nos EUA vem de fazendas que participam do programa de leite Grau 'A' e seguem a Portaria do Leite Pasteurizado (PMO), que inclui controles que ajudam a garantir a segurança dos produtos lácteos", continuou a atualização da FDA.

Além do leite pasteurizado, tanto o FDA quanto o CDC alertam contra o consumo de leite cru ou produtos feitos com ele, normalmente comprados em fazendas ou lojas locais, devido a possíveis vírus ou bactérias que podem levar a infecções ou doenças de origem alimentar.



Vinte estados proíbem explicitamente a venda de leite cru de alguma forma. E o leite que atravessa fronteiras estaduais deve ser pasteurizado, de acordo com regulamentações federais.

A GAAP foi detectada pela primeira vez em 1996 e houve apenas dois casos de H5N1 humano nos EUA até agora. Não houve relatos de propagação entre humanos nos EUA.