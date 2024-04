Departamento de Agricultura dos EUA limita açúcar na merenda escolar

As refeições escolares do país serão reformuladas sob novos padrões nutricionais que limitam pela primeira vez os açúcares adicionados, anunciou o Departamento de Agricultura dos EUA na quarta-feira.

A regra final também reduz o sódio nas refeições infantis, embora não nos 30% propostos pela primeira vez em 2023. E continua a permitir leites aromatizados – como o leite com chocolate – com menos açúcar, em vez de adotar uma opção que ofereceria apenas leite sem sabor para as crianças mais novas.



O objetivo é melhorar a nutrição e alinhar-se com as diretrizes dietéticas dos EUA no programa que fornece pequenos-almoços a mais de 15 milhões de estudantes e almoços a quase 30 milhões de estudantes todos os dias, a um custo de cerca de 22,6 bilhões de dólares por ano.

“Tudo isto foi concebido para garantir que os alunos tenham refeições de qualidade e que correspondamos às expectativas dos pais”, disse o secretário da Agricultura, Tom Vilsack, aos jornalistas.



Os limites aos açúcares adicionados seriam exigidos no ano letivo de 2025-2026, começando com alimentos com alto teor de açúcar, como cereais, iogurte e leite aromatizado. Até o outono de 2027, os açúcares adicionados nas refeições escolares seriam limitados a não mais que 10% do total de calorias por semana para cafés da manhã e almoços, além de limites de açúcar em produtos específicos.

As autoridades propuseram reduzir o sódio nas refeições escolares em até 30% nos próximos anos. Mas depois de receber comentários públicos mistos e uma diretiva do Congresso incluída no projeto de lei de dotações para o ano fiscal de 2024 aprovado em Março, a agência reduzirá os níveis de sódio permitidos nos pequenos-almoços em 10% e nos almoços em 15% até ao ano letivo de 2027-2028.



Fonte: Associated Press.