Homem que estuprou e engravidou adolescente na Louisiana será castrado

Um juiz ordenou que um homem acusado de engravidar uma menina de 14 anos seja castrado fisicamente, além de cumprir uma pena de prisão de 50 anos, disseram autoridades da Louisiana.



Glenn Sullivan, 54, se confessou culpado de quatro acusações de estupro em segundo grau em 17 de abril, disse o 21º promotor distrital judicial, Scott M. Perrilloux. “Os crimes sexuais contra menores são os crimes mais maliciosos que processamos”, disse o promotor distrital assistente Brad Cascio. “Pretendo usar todas as ferramentas que o legislador estiver disposto a nos dar, incluindo a castração física, para buscar justiça para as crianças da nossa comunidade.”



Em julho de 2022, o Gabinete do Xerife da cidade de Livingston Parish começou a investigar uma série de incidentes depois que uma menina relatou que Sullivan a estuprou várias vezes quando ela tinha 14 anos, disseram as autoridades. Um teste de DNA confirmou que ele a engravidou.



Ele teria aliciado e ameaçado a adolescente e sua família se ela contasse a alguém. “Muitos destes tipos de casos não são notificados por causa do medo”, disse Perrilloux. “A força que esta jovem precisou para dizer a verdade diante das ameaças e das adversidades é realmente incrível.”



Castração



A castração tem sido usada como forma legal de punição para permitir que os agressores sexuais reingressem numa comunidade com risco reduzido de reincidência, de acordo com especialistas jurídicos.



Uma lei de 2008 da Louisiana diz que homens condenados por certos crimes de violação podem ser condenados à castração química. Eles também podem optar por ser castrados fisicamente, como no caso citado. O processo será conduzido pela Secretaria de Correções do estado, de acordo com a lei, mas somente após o final de sua sentença de 50 anos – quando ele completaria mais de 100 anos.



A Califórnia se tornou o primeiro estado a legalizar a castração e vários estados seguiram o exemplo. Dois estados revogaram essas leis, mas oito estados, incluindo Flórida e Texas, têm alguma forma de lei de castração em vigor.



Fonte: Miami Herald e CBS.