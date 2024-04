EUA investigam recall de mais de 2 milhões de veículos da Tesla

O Departamento de Transportes está investigando o recall da Tesla no ano passado, envolvendo mais de 2 milhões de veículos, para determinar se as atualizações nos sistemas de direção do piloto automático foram suficientes para manter os motoristas concentrados na estrada.



A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA) disse em documentos publicados online nesta sexta-feira, 26, que acidentes adicionais desde o recall levantaram preocupações.



O recall de dezembro passado foi aplicável a todos os modelos Tesla que possuem seu sistema de assistência ao motorista. Os veículos afetados incluíam os carros Cybertruck, Modelo 3, Modelo S, Modelo X e Modelo Y da Tesla, observou a NHTSA.

A agência instou a Tesla a realizar o recall após uma investigação de dois anos no sistema Autopilot da empresa. Quando Tesla descreveu o defeito de segurança, disse que “a proeminência e o escopo dos controles do sistema podem ser insuficientes para evitar o uso indevido do motorista”.

A NHTSA disse nesta sexta-feira que a investigação original sobre o sistema de piloto automático foi aberta para ver se o sistema continha um defeito que “criasse um risco irracional” para a segurança do veículo, acrescentando que encontrou descobertas semelhantes com o recall voluntário da Tesla.



A investigação inicial encontrou pelo menos 13 acidentes envolvendo uma ou mais mortes, muitos mais envolvendo ferimentos graves, nos quais “o uso indevido previsível do motorista desempenhou um papel aparente”, disse a NHTSA.

Tesla relatou 20 acidentes que aconteceram depois que uma atualização de software online para aumentar os avisos, como lembrar os motoristas de manter as mãos no volante, foi enviada aos motoristas que usavam o sistema Autopilot, informou a Associated Press.

Como observação, a NHTSA disse que os motoristas podem optar por manter partes do recall e reverter outras.



Fonte: The Hill.